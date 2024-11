Bốn mỹ nam gây sốt của show 'Anh trai say hi' lập nhóm nhạc

Thông tin về MOPIUS gây sốt mạng xã hội ẢNH: NVCC

Mới đây, Noman MGMT Vietnam (thành viên Tổ hợp sinh thái Công nghệ Truyền thông Giải trí DatVietVAC Group Holdings) bất ngờ công bố nhóm nhạc mới mang tên MOPIUS, gồm 4 thành viên là: Jsol, Quang Hùng MasterD, Hurrykng và Dương Domic. Cả bốn mỹ nam này đều là các nhân tố nổi bật và vào đến chung kết của chương trình Anh trai say hi. Sau show, họ đều sở hữu lượng fan đông đảo và được giới truyền thông, các thương hiệu, nhà sản xuất… săn đón.



Ở Anh trai say hi, Jsol chiếm spotlight qua những phần trình diễn ấn tượng, vẻ điển trai bùng nổ qua những tiết mục đình đám như Love Sand, Ngáo ngơ, Sao hạng A… Trước đó, anh đã có thời gian khá dài hoạt động trong showbiz Việt, được biết đến qua nhiều bản hit như Sài Gòn hôm nay mưa (song ca cùng Hoàng Duyên), Giá như em nhìn lại…

Đại diện MOPIUS là Jsol cho biết nhóm ra đời vì 4 thành viên tìm được nhiều điểm tương đồng về năng lượng, tính cách và đam mê âm nhạc ẢNH: NVCC

Trong khi đó, Quang Hùng MasterD chinh phục khán giả qua loạt dự án solo đa dạng như Dễ đến dễ đi, Thủy triều, Trói em lại... cho đến những ca khúc đầy năng lượng và phá cách như Catch Me If You Can, Tình đầu quá chén trong Anh trai say hi.

Hurrykng không còn xa lạ với khán giả vì là một thành viên của tổ đội Gerdnang. Ngôi sao sinh năm 1999 này được đánh giá là rapper đa tài, có thể "cân" nhiều thể loại rap bên cạnh thế mạnh về story-telling. Liên tục xuất hiện trên các sân khấu lớn, Hurrykng ngày càng được khán giả yêu mến và lượt theo dõi anh trên các nền tảng mạng xã hội tăng dần đều.

Nhiều khán giả nhận xét Hurrykng ngày càng có sự thăng hạng nhan sắc, phong cách trình diễn cũng tự tin hơn chứ không còn rụt rè như thời mới ra mắt ẢNH: NVCC

Dương Domic cũng là cái tên được chú ý trong thời gian qua nhờ Anh trai say hi. Từng là thực tập sinh trong công ty giải trí Hàn Quốc, nên nam ca sĩ có nhiều yếu tố để tỏa sáng như vũ đạo, giọng hát, khả năng chơi nhiều nhạc cụ và phong cách trình diễn tự tin.

MOPIUS tập hợp 4 chàng trai với 4 phong cách âm nhạc nhưng cả nhóm đều có chung nguồn năng lượng vui vẻ, tích cực và năng động, đồng thời mong muốn mang đến những điều mới mẻ cho khán giả và thị trường âm nhạc Việt Nam. Mỗi thành viên của MOPIUS đều có thể tự đảm nhiệm một số khâu để hoàn thành một bài hát như sáng tác, sản xuất âm nhạc…

Quang Hùng MasterD được xem như mảnh ghép hoàn hảo, hội tụ đủ tài năng và kinh nghiệm để đưa MOPIUS vươn tới những thành công mới ẢNH: NVCC

MOPIUS là cách viết lệch đi của Möbius Band - dải Möbius - vốn là một khái niệm có trong toán học nhưng trong nghệ thuật, nó đại diện cho sự tiếp nối và là một chu kỳ không có điểm dừng.

Việc tham gia Anh trai say hi như một bệ phóng giúp Dương Domic vụt sáng trong thời gian ngắn

ẢNH: NVCC

Thời gian tới, MOPIUS sẽ có nhiều hoạt động sát cánh cùng nhau, với một món quà đặc biệt sẽ gửi đến khán giả vào ngày 3.12. Song song các hoạt động nhóm, mỗi thành viên MOPIUS vẫn sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp cá nhân. "Anh em chúng tôi mỗi người đều theo đuổi một phong cách và chắc chắn sẽ hỗ trợ nhau một cách nhiệt tình nhất", MOPIUS khẳng định. Khán giả kỳ vọng nhóm sẽ có màn "chào sân" tại concert Anh trai say hi diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12 tới.