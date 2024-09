Dàn mỹ nam 'Anh trai say hi' tất bật tập luyện trước giờ G

Dàn mỹ nam Anh trai say hi tập luyện trên sân khấu concert ẢNH: FB ANH TRAI SAY HI

Nhiều khoảnh khắc các nghệ sĩ Anh trai say hi tất bật tập luyện trên sân khấu trước thềm concert gây sốt. Bởi đây là lần hiếm hoi cả dàn nam thần nổi tiếng showbiz Việt gồm Isaac, Song Luân, Hieuthuhai, Anh Tú, Erik, Hurrykng, Negav, Quang Hùng MasterD, Rhyder, Đức Phúc, Wean Lê, Công Dương, Hùng Huỳnh… được trông thấy sánh vai bên nhau sau khi show kết thúc.

Theo một số "anh trai" chia sẻ, họ có mặt tại sân khấu đến tận khuya nhiều ngày liền, ăn uống vội vã để tiếp tục tập luyện. Thậm chí, Isaac tiết lộ rằng anh và các đàn em chạy chương trình đến 1 - 2 giờ sáng 28.9.

Khán giả mong chờ những màn kết hợp thú vị trên sân khấu ẢNH: FB ANH TRAI SAY HI

Chỉ còn chưa đầy 24 tiếng nữa, concert sẽ chính thức bắt đầu ẢNH: FB ANH TRAI SAY HI

Dù vậy, dàn nam nghệ sĩ vẫn tranh thủ chụp ảnh selfie cũng như ghi lại nhiều giây phút hậu trường hài hước và cập nhật lên trang cá nhân, càng khiến fan "đứng ngồi không yên" mong ngóng đến concert.

Concert Anh trai say hi được tổ chức vào tối 28.9 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức, TP.HCM). Những ngày gần đây, hình ảnh sân khấu hay video quay từ xa buổi tập luyện của dàn "anh trai" được chia sẻ rầm rộ trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Đồng thời, danh sách dự đoán ca khúc xuất hiện ở đêm diễn cũng được lan truyền rầm rộ. Người hâm mộ kỳ vọng sẽ được chứng kiến loạt hit như Walk, Kim phút kim giờ, Catch me if you can, Đầu đội sừng, Ngáo ngơ, Ngân nga, Love sand, Sao hạng A, Tình đầu quá chén… trên sân khấu concert lần này.

Concert có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ ẢNH: FB ANH TRAI SAY HI

Một góc sự kiện ẢNH: FB ANH TRAI SAY HI

Hiện, nhiều ca khúc trong Anh trai say hi như Sao hạng A, Tình đầu quá chén, Ngạo nghễ, Quay đi quay lại, Trói em lại… đều giữ vị trí cao trên top thịnh hành của YouTube.

Sau concert đầu tiên diễn ra vào ngày 28.9, concert thứ hai của Anh trai say hi sẽ được tổ chức vào ngày 19.10 tại Khu đô thị Vạn Phúc City Thủ Đức.