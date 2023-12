Bốn tác giả thơ và văn xuôi đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2023

3 giải thưởng văn xuôi: tiểu thuyết Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín của Nguyễn Một do NXB Hội Nhà văn ấn hành; tiểu thuyết Tuyệt không dấu vết của Nguyễn Việt Hà do NXB Trẻ ấn hành; tập truyện ngắn Một mùa hè dưới bóng cây của Nguyễn Tham Thiện Kế do NXB Hội Nhà văn ấn hành. Giải thưởng lý luận phê bình trao cho tác phẩm Tự chủ văn chương và sứ mệnh tự do của 2 tác giả Phùng Ngọc Kiên và Đoàn Ánh Dương do NXB Hội Nhà văn ấn hành. Giải thưởng văn học thiếu nhi trao cho tập truyện Cá linh đi học của nhà văn Lê Quang Trạng do NXB Kim Đồng ấn hành.

Cùng ngày 27.12, Hội Nhà văn Hà Nội trao Tặng thưởng Thành tựu văn học trọn đời cho nhà văn Ma Văn Kháng với toàn bộ các tác phẩm đã xuất bản của ông; và trao giải thưởng lý luận phê bình cho tập Giải mã thơ chữ Hán Lê Quý Đôn của nhà văn Vũ Bình Lục. Như vậy năm 2023, Hội Nhà văn Hà Nội bỏ trống giải thưởng thơ và văn xuôi.