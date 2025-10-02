Bóng áo cam ngày đêm nối dòng điện sau bão

Tại Quảng Trị, hàng trăm cán bộ, công nhân ngành điện đang ngày đêm bám trụ từng điểm nóng, bất chấp mưa gió và hiểm nguy để khắc phục sự cố lưới điện do cơn bão số 10 gây ra. Những bữa cơm vội chỉ là hộp xôi nguội hay ổ bánh mì ăn vội dưới chân cột điện, giấc ngủ chập chờn trên thùng xe công tác…, tất cả chỉ để thêm một đường dây được nối, thêm một khu dân cư, bản làng lại sáng đèn.

Máy móc, phương tiện, xe cẩu, xe thang được ngành điện miền huy động tối đa với mục tiêu đến tối 2.10, gần 4.800 khách hàng tại Quảng Trị - những khách hàng cuối cùng trong tổng số 738.858 khách hàng tại miền Trung bị mất điện sẽ có điện trở lại.

Công nhân điện lực khẩn trương xử lý, khắc phục sự cố đường dây bị hư hỏng sau bão số 10

Trong mưa bão đêm tối, lực lượng áo cam vẫn bám hiện trường để khắc phục lưới điện

Tổ đội điện lực phối hợp kéo dây, dựng lại cột điện bị gãy đổ

Công nhân chạy đua với thời gian nối lại đường dây điện trung thế sau bão

Bữa cơm vội giữa đường của thợ điện sau nhiều giờ làm việc xuyên ngày đêm