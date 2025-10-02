Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bóng áo cam ngày đêm nối dòng điện sau bão

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
02/10/2025 16:16 GMT+7

Bão số 10 (Bualoi) đi qua đã để lại nơi dải đất miền Trung những mái nhà tốc ngói, những cột điện gãy đổ, nhiều tuyến đường còn ngổn ngang cây cối… Trong khung cảnh tan hoang ấy, có những bóng áo cam lặng lẽ hiện diện, tất bật từ đêm sang ngày với một nhiệm vụ cấp bách đưa dòng điện trở lại sớm nhất cho người dân.

Tại Quảng Trị, hàng trăm cán bộ, công nhân ngành điện đang ngày đêm bám trụ từng điểm nóng, bất chấp mưa gió và hiểm nguy để khắc phục sự cố lưới điện do cơn bão số 10 gây ra. Những bữa cơm vội chỉ là hộp xôi nguội hay ổ bánh mì ăn vội dưới chân cột điện, giấc ngủ chập chờn trên thùng xe công tác…, tất cả chỉ để thêm một đường dây được nối, thêm một khu dân cư, bản làng lại sáng đèn.

Máy móc, phương tiện, xe cẩu, xe thang được ngành điện miền huy động tối đa với mục tiêu đến tối 2.10, gần 4.800 khách hàng tại Quảng Trị - những khách hàng cuối cùng trong tổng số 738.858 khách hàng tại miền Trung bị mất điện sẽ có điện trở lại.

- Ảnh 1.

Công nhân điện lực khẩn trương xử lý, khắc phục sự cố đường dây bị hư hỏng sau bão số 10

- Ảnh 2.

Trong mưa bão đêm tối, lực lượng áo cam vẫn bám hiện trường để khắc phục lưới điện

- Ảnh 3.

Tổ đội điện lực phối hợp kéo dây, dựng lại cột điện bị gãy đổ

- Ảnh 4.

Công nhân chạy đua với thời gian nối lại đường dây điện trung thế sau bão

- Ảnh 5.

Bữa cơm vội giữa đường của thợ điện sau nhiều giờ làm việc xuyên ngày đêm

- Ảnh 6.

Dựng lại cột điện gãy đổ, nỗ lực tái lập nguồn điện cho người dân vùng bão

 

