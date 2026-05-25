Bông cải xanh trở thành 'rau củ thiết yếu' tại Nhật Bản, có ý nghĩa gì?

Bảo Hoàng
25/05/2026 21:32 GMT+7

Lần đầu sau hơn 50 năm, Nhật Bản mới thêm một loại rau củ vào danh sách được hưởng quy chế 'thiết yếu'.

Nhật Bản đã chính thức đưa bông cải xanh vào danh sách "các loại rau củ thiết yếu", trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ sản phẩm này đi ngược với các loại rau củ khác.

Việc bông cải xanh được công nhận là "rau củ thiết yếu" đánh dấu lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, Nhật Bản mới thêm một mặt hàng vào danh sách này, Mainichi đưa tin hôm 23.5.

Gian hàng bán bông cải xanh tại một khu chợ ở Tokyo, Nhật Bản năm 2024

ẢNH: REUTERS

Danh sách rau củ thiết yếu tại Nhật Bản trước đây có 14 loại quen thuộc, bao gồm dưa chuột, cà chua. Lần gần nhất một loại rau củ được thêm vào danh sách là khoai tây vào năm 1974.

Theo Đạo luật ổn định sản xuất và tiêu thụ rau củ của Nhật Bản, chính phủ sẽ cấp quy chế "thiết yếu" cho những loại rau củ được đánh giá là không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của người dân. Với quy chế này, nếu giá thị trường giảm sâu, nông dân sẽ được chính phủ hỗ trợ bù lỗ nhiều hơn, từ đó giúp họ yên tâm canh tác và duy trì chuỗi sản xuất ổn định.

Việc bông cải xanh được thêm vào danh sách thiết yếu từ tháng 4 là hệ quả từ sự bùng nổ nhu cầu của thị trường. Nhu cầu tiêu thụ loại rau này liên tục tăng cao, trong khi mức tiêu thụ rau xanh nói chung tại Nhật Bản đang có xu hướng giảm.

Thống kê năm 2023 cho thấy mức tiêu thụ rau xanh trung bình của người Nhật đạt 256 g/ngày, trong khi khuyến nghị của Bộ Y tế nước này là 350 g/ngày.

Lý giải về sức hút của bông cải xanh, bà Satomi Maruyama, giáo sư chuyên ngành dinh dưỡng tại Đại học Kinjo Gakuin (Nhật Bản), cho biết loại rau này không chỉ dồi dào vitamin và chất xơ mà còn chứa nhiều beta-carotene, kali và axit folic.

Đặc biệt, hàm lượng protein trong bông cải xanh sống lên tới 5,4 g/100 g – một con số rất hiếm thấy ở các loại rau và gần tương đương với đậu hũ, Mainichi dẫn lời bà nói.

Bên cạnh đó, mầm bông cải xanh còn chứa lượng lớn sulforaphane - một hợp chất được cho là có khả năng ngăn ngừa ung thư và làm chậm quá trình lão hóa. Đặc tính ưu việt này đã được truyền thông Nhật Bản nhấn mạnh rộng rãi.

"Sự gia tăng nhu cầu xuất phát từ việc người dân ngày càng quan tâm đến sức khỏe. Dù một số loại rau khác có thể nhỉnh hơn ở một vài dưỡng chất cụ thể, thế nhưng xét về sự cân bằng dinh dưỡng tổng thể, bông cải xanh xứng đáng được xem là 'nhà vô địch'", bà Maruyama khẳng định.

