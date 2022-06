Bóng chuyền nam Ninh Bình và nữ Long An đoạt Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2022

Đội nam Biên Phòng tuy phải xếp hạng 5 quốc gia mùa 2021 nhưng tạo ngay bất ngờ khi đánh bại đội á quân quốc gia Thể Công 3-2 ở trận bán kết Cúp Hoa Lư - Bình Điền (HL-BĐ) năm nay. Vào tranh chung kết với đội quân của HLV Trần Đình Tiền là đội chủ nhà Tràng An Ninh Bình (TANB) rất mạnh khi hiện đang giữ cả hai danh hiệu vô địch quốc gia và Cúp HL-BĐ.

Trong hiệp đầu, TANB dẫn 12/8 nhưng sau đó bị phối hợp không tốt để cho đội Biên Phòng thắng liền 4 điểm và quân bình 12 hòa. Ngay sau đó chủ công Quản Trọng Nghĩa được HLV Bùi Trung Thảo cho vào sân để kết hợp với các mũi nhọn Quốc Duy, Văn Sanh, Thanh Giang, Hữu Tiến… đưa đội vượt lên 19/16 và thắng 25/19. Giành lại thế trận, hiệp tiếp theo đội TANB tiếp tục thắng 25/17. Nổi bật nhất trong hai hiệp đấu trên là bộ đôi tấn công Quốc Duy - Trọng Nghĩa. Hai chàng trai thuận tay trái này cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ ở vòng loại giải hạng A của đơn vị chủ quản là Trà Vinh và Cảnh sát cơ động, kịp thời tăng thêm sức mạnh cho TANB trong trận chung kết Cúp HL-BĐ.

Không còn gì để mất khi thua 2 hiệp đầu, các chàng trai tràn đầy sức sống của đội mặc áo lính như Văn Hiệp, Ngọc Thuận, Duy Tuyến, Đình Duy, Minh Đức… đã vùng lên rất mạnh mẽ ngay từ đầu hiệp 3. Đội Biên Phòng giữ được điểm hòa suốt từ điểm 4 đến điểm 13, có lúc còn vượt lên 15/13 nhưng cuối cùng phải chấp nhận thua tiếp hiệp ba 23/25. Với trận thắng này, đội TANB có lần thứ 5 liên tiếp vô địch Cúp HL-BĐ. Trong trận tranh hạng ba, đội Thể Công thắng đội Hà Tĩnh 3-1.

Ở nội dung nữ, đội Bình Điền Long An vào tranh chung kết với đội đương kim vô địch quốc gia Bộ tư lệnh Thông tin sau khi lần lượt thắng đội Than Quảng Ninh 3-0 và Ninh Bình Doveco 3-1. Đội Bình Điền Long An tuy gặp khó khăn do vướng dịch Covid-19 vào cuối năm 2021 nhưng đội quân của HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền vẫn tích cực tập luyện sau khi dịch được kiểm soát.

Đặc biệt sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản, đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy trở lại đội với nhiều khả năng vượt trội hơn trước nên càng tỏa sáng với nhiều vị trí trên sân. Ngoài ra việc trở lại thi đấu của tượng đài Ngọc Hoa đã hình thành bộ đôi Ngọc Hoa - Thanh Thúy quá lợi hại trong giải Cúp HL-BĐ năm nay. Nhờ vậy, đội Bình Điền Long An đã giành chiến thắng tuyệt đối với tỷ số 3-0 trong tất cả các trận ở vòng bảng, bán kết và cả chung kết trước đội Bộ tư lệnh Thông tin để dễ dàng bảo vệ thành công ngôi vô địch Cúp HL-BĐ. Tranh hạng ba nữ, đội Ninh Bình Doveco thắng đội Than Quảng Ninh 3-1.





Cả hai nội dung nam và nữ, các đội xếp hạng nhất, nhì, ba theo thứ tự được nhận tiền thưởng 300 triệu đồng, 100 triệu và 50 triệu.