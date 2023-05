Bóng đá nữ Việt Nam sẽ chơi đẹp tại World Cup 2023

HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh: "Rất vui vì thành tích đặc biệt xuất sắc của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhưng chúng tôi không quên nhiệm vụ quan trọng của mình. Toàn đội được nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ khăn gói qua châu Âu tập huấn để có sự chuẩn bị tốt nhất cho FIFA World Cup 2023".



Lần đầu tiên góp mặt tại World Cup nữ thế giới, bóng đá nữ Việt Nam nữ chung bảng E với đội Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Trước các đối thủ quá tầm, khó để đòi hỏi đội tuyển nữ Việt Nam tìm kiếm một chiến thắng mà mục tiêu của đội quân HLV Mai Đức Chung là tránh những trận thua đậm và thể hiện hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung NGỌC DƯƠNG

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lập kỳ tích NGỌC DƯƠNG

Vị chiến tướng 74 tuổi bày tỏ: "Việt Nam sẽ chuẩn bị tốt và chơi theo cách của chúng ta. Các đối thủ của VN đều quá mạnh, nên chúng tôi sẽ cố gắng phát huy thế mạnh của mình, chơi đeo bám để hạn chế đối thủ tiếp cận khung thành. Điều đó đòi hỏi phải có nền tảng thể lực tốt, nên thời gian tới, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tích lũy thể lực để không quá thua sút so với đối thủ".

Về lực lượng, HLV Mai Đức Chung sẽ gọi thêm các cầu thủ trẻ để bổ sung vào đội hình 20 cầu thủ vừa thi đấu tại SEA Games 32. HLV Mai Đức Chung vẫn trông chờ sự hồi phục của trung vệ Thuý Nga để quyết định xem có trao cơ hội cho cô đến với World Cup hay không. Do không đăng ký thi đấu SEA Games, nên trung vệ Chương Thị Kiều đã hồi phục hoàn toàn. Sự góp mặt của cô sẽ xây chắc hàng phòng ngự VN tại đấu trường World Cup. Tuy nhiên HLV Mai Đức Chung cũng lo lắng về khả năng phòng ngự bóng bổng do các cầu thủ VN "thấp bé nhẹ cân" so với đối thủ nên cần phải biết cách chống bóng bổng tốt mới có thể hạn chế bàn thua.

Chương Thị Kiều hồi phục tốt và sẽ kịp tham dự World Cup 2023 NGỌC DƯƠNG

Huỳnh Như sẽ có cơ hội tỏa sáng tại sân chơi lớn nhất hành tinh NGỌC DƯƠNG

Thanh Nhã, tiền đạo trẻ sẽ được ra biển lớn NGỌC DƯƠNG

Là cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu với các đối thủ cao to ở châu Âu, tiền đạo Huỳnh Như chia sẻ: "Đá với các đối thủ cao to hơn mình thật sự rất khó khăn. Tôi cũng có kinh nghiệm khi thi đấu tại Bồ Đào Nha, nhưng để chơi được và hạn chế bàn thua, đòi hỏi toàn đội phải tập trung tối đa. Mục tiêu của chúng tôi là thể hiện được hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam, sẽ thi đấu tận hiến từng phút có mặt trên sân".

HLV Mai Đức Chung cũng nói rằng, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ chơi hết sức mình chứ không bỏ cuộc bất chấp đối thủ có mạnh đến đâu bởi bản chất của người phụ nữ Việt Nam là luôn kiên cường, bất khuất. Đầu tuần tới, toàn đội sẽ bay sang Đức tập huấn, sau đó sẽ sang Ba Lan đá giao hữu. Hy vọng các trận đấu bổ ích trước các đối thủ mạnh sẽ là hành trang cần thiết cho đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện mình ở sân chơi lớn nhất của bóng đá nữ thế giới.