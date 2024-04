Bóng đá Tây Ban Nha khủng hoảng, Real Madrid và Barcelona bị cấm tham dự Champions League?

"RFEF lại rung chuyển bởi một vụ bê bối tham nhũng khác trong những tuần gần đây và vẫn chưa bổ nhiệm chủ tịch mới sau sự ra đi của ông Luis Rubiales. Chính phủ Tây Ban Nha vì thế, đang có những can thiệp trực tiếp vào hoạt động của tổ chức này khiến FIFA và UEFA đều không hài lòng. Hai tổ chức bóng đá hàng đầu này đã cảnh báo và có thể cấm mọi hoạt động của RFEF, nên sẽ liên quan đến mọi đội tuyển và CLB trong đó có cả Real Madrid và Barcelona sẽ không thể tham dự mọi giải đấu trong thời gian tới", tờ AS cho biết, ngày 30.4.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino (phải) và UEFA, ông Aleksander Ceferin AFP

"RFEF đang chịu sự quản lý của Hội đồng thể thao tối cao (CSD) sau một loạt sự cố xảy ra gần đây. Chủ tịch CSD, ông Jose Manuel Rodriguez-Uribes đã gửi thư cho FIFA và UEFA giải thích lý do vì sao cần có sự can thiệp của chính phủ khi RFEF đang chống lại các cáo buộc tham nhũng. Tuy nhiên, FIFA và UEFA đều không hài lòng, cho rằng điều này đã vượt quá ranh giới cho phép, bóng đá Tây Ban Nha giờ đây phải đối mặt với hậu quả khốc liệt", tờ AS nhấn mạnh.

"Trước đó, UEFA và FIFA đã gửi một lá thư chung, có chữ ký của tổng thư ký Mattias Grafstrom (FIFA) và Theodore Theodoridis (UEFA), gửi cho ông Rodriguez-Uribes vào tuần trước, đặt câu hỏi tại sao Ủy ban CSD phải can thiệp vào hoạt động của RFEF và cảnh báo, họ sẽ không ủng hộ bất kỳ hình thức nào của sự can thiệp chính trị. UEFA và FIFA đưa ra hạn chót để CSD trả lời các câu hỏi vào ngày 3.5 tới đây", tờ AS chia sẻ.

"Trong trường hợp CSD không thể giải thích thỏa đáng được những câu hỏi từ UEFA và FIFA, bóng đá Tây Ban Nha hoàn toàn có thể nhận những hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, RFEF sẽ bị cả UEFA và FIFA đình chỉ ngay lập tức, đồng thời các đại diện bóng đá của Tây Ban Nha bị trục xuất khỏi các giải đấu của cả hai cơ quan này. Trong đó, các CLB hàng đầu như Real Madrid và Barcelona sẽ không thể dự Champions League, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ mất quyền dự EURO 2024. Tương tự là tại Olympic Paris 2024…", tờ AS bày tỏ.

Giữa tuần này Real Madrid thi đấu tại bán kết Champions League gặp Bayern Munich AFP

Cũng theo tờ AS: "Cuộc khủng hoảng hiện nay cũng có thể khiến Tây Ban Nha bị mất quyền đăng cai World Cup 2030, khi FIFA đánh giá khả năng 2 nước đồng đăng cai còn lại là Bồ Đào Nha và Ma Rốc có đủ mọi khả năng tổ chức.

FIFA đã trao quyền đăng cai World Cup 2030 cho 3 nước gồm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ma Rốc, trong đó có 3 trận khai mạc diễn ra ở Argentina, Uruguay và Paraguay. Nhưng với những gì đang xảy ra, bóng đá Tây Ban Nha đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Trừ khi chính phủ Tây Ban Nha lùi bước, và tìm một giải pháp thích hợp để ổn định lại tình hình của RFEF".