Bóng đá thế giới kêu gọi bảo vệ trọng tài

T RỌNG TÀI FIFA BỊ HÀNH HUNG

Vụ trọng tài bị tấn công mới nhất xảy ra ở trận CLB Ankaragucu hòa 1-1 với Caykur Rizespor tại Ankara thuộc giải hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 11.12. Sau tiếng còi mãn cuộc, trọng tài chính Halil Umut Meler bị ông Faruk Koca, Chủ tịch CLB Ankaragucu, đấm vào mặt và buông ra lời dọa giết. Chưa hết, vị trọng tài 37 tuổi sau khi ngã xuống đã cố gắng che đầu trước hàng loạt cú đá của một số CĐV tràn xuống sân. Cảnh tượng gây sốc bắt nguồn từ việc các thành viên và CĐV đội chủ nhà không thể kiềm chế bức xúc do trọng tài Meler truất quyền thi đấu 2 cầu thủ của CLB Ankaragucu và bị đội khách gỡ hòa ở phút 90+7.

Trọng tài Halil Umut Meler che mặt trước cú sút của một CĐV đội Ankaragucu AFP

Trọng tài FIFA Halil Umut Meler - người sẽ làm nhiệm vụ tại EURO 2024 - phải nhờ sự hỗ trợ của một nhóm cầu thủ, HLV và cảnh sát mới có thể rời sân với một mắt sưng tím, trước khi nhập viện điều trị. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã lên án kịch liệt những hành vi bạo lực nói trên, đồng thời yêu cầu đưa ra các hình phạt nghiêm khắc. LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) quyết định đình chỉ tất cả các trận đấu ở giải hàng đầu nước này cho đến ngày 19.12, còn ông Faruk Koca đã phải từ chức Chủ tịch CLB Ankaragucu sau khi bị bắt tạm giam cùng 2 người khác để điều tra về tội gây thương tích. TFF cũng đưa ra phán quyết cấm ông Faruk Koca tham gia hoạt động bóng đá suốt đời và CLB Ankaragucu phải thi đấu 5 trận sân nhà không khán giả, nộp phạt 60.000 euro.

C ĂN BỆNH UNG THƯ CỦA BÓNG ĐÁ

Cảnh tượng gây sốc ở trận đấu trên một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về bạo lực trên sân nói chung và mối an toàn của trọng tài nói riêng. "Tất cả những ai yêu thích bóng đá đẹp phải có trách nhiệm, hành động và làm điều gì đó trước khi quá muộn và để căn bệnh ung thư này giết chết bóng đá. Trọng tài không thể bị đánh vì một quyết định mà họ đưa ra, ngay cả khi nó sai", ông Pierluigi Collina, Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA, nhấn mạnh.

Trọng tài Ngô Duy Lân mới đây bị "bao vây" tại Ấn Độ

Thật đáng báo động khi thời gian gần đây đã xảy ra nhiều hơn nạn tấn công hoặc đe dọa đối với trọng tài bóng đá. Ở Brazil, Chủ tịch CLB Sergipe đã bị cấm tham gia hoạt động bóng đá dài hạn sau khi vào sân và đấm trọng tài hồi tháng 3. Tháng trước, một quan chức của CLB Corinthians đột nhập vào phòng VAR và đe dọa đội ngũ trọng tài tại đây sau khi một cầu thủ của đội nhà bị đuổi khỏi sân. Trọng tài người Anh Anthony Taylor và gia đình phải được đội an ninh hộ tống ra sân bay ở Hungary do bị các CĐV AS Roma đe dọa, ném ghế sau trận chung kết Europa League vào tháng 5. Hồi năm 2018, một sự cố khác gây sốc hơn khi chủ sở hữu của PAOK Thessaloniki (Hy Lạp) giắt súng lao vào sân tấn công trọng tài sau một bàn thắng gây tranh cãi. Trước đó vào năm 2015, cầu thủ Bassel Saad đã bị kết án 8 năm tù vì đấm chết một trọng tài ở trận đấu tại Mỹ…

Ông Collina bày tỏ lo ngại về việc những sự cố như ở bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia khác có thể dẫn đến sự gia tăng hành vi tấn công trọng tài ở cấp độ nghiệp dư và thanh thiếu niên. Trong khi đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết vụ việc tại Thổ Nhĩ Kỳ là "hoàn toàn không thể chấp nhận được và không có chỗ đứng trong thể thao hay xã hội của chúng tôi". Người đứng đấu FIFA nhấn mạnh thêm: "Không có trọng tài thì không có bóng đá".