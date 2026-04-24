Bóng đá Việt Nam có thêm một 'quái kiệt' nữa: Cristiano Roland!

HLV Roland quá giỏi

U.17 Việt Nam của HLV Cristiano Roland bước đến giải U.17 Đông Nam Á 2026 với quyết tâm "ngã ở đâu, đứng lên ở đấy".

Hai năm trước, đội trẻ Việt Nam từng thua U.17 Indonesia 5 bàn không gỡ trong trận tranh hạng ba, dẫn đến cuộc khủng hoảng. HLV Trần Minh Chiến rời ghế, Roland xuất hiện như phương án "chữa cháy". Chiến lược gia người Brazil khi ấy vừa giúp U.17 Hà Nội vô địch U.17 quốc gia, nhưng kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao chưa nhiều. Trái với sự nghiệp lẫy lừng khi từng chơi cho Benfica dưới thời HLV danh tiếng Jose Antonio Camacho, ông Roland mới chỉ đang sải những bước đầu tiên trên nghiệp cầm quân.

Vậy nhưng, ở nơi cả thầy và trò đều đang ở vạch xuất phát trên hành trình của riêng mình, U.17 Việt Nam đã làm nên điều kỳ diệu.

HLV Roland nâng cao cúp vô địch Ảnh: VFF

HLV Roland (áo xanh dương)

Lứa U.17 và những nòng cốt tương lai của bóng đá Việt Nam

HLV Cristiano Roland giúp U.17 Việt Nam bất bại 16 trận chính thức ẢNH: VFF

Đội bóng của Roland đánh bại Nhật Bản (1-0), Uzbekistan (3-0) để về nhì giải giao hữu tại Trung Quốc cuối năm 2024. Sau khi vượt vòng loại với 3 trận sạch lưới và bất bại, đến VCK U.23 châu Á 2025, Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội có 3 trận hòa đi từ cung bậc nuối tiếc đến quả cảm trước Úc, Nhật Bản và UAE. Tại vòng loại U.17 châu Á 2026, U.17 Việt Nam toàn thắng 5 trận, ghi 30 bàn và không lọt lưới. Để rồi, thầy trò Roland nối dài giai đoạn thăng hoa với chiến thắng 3-0 trước U.17 Malaysia ở chung kết Đông Nam Á, qua đó khép lại giải đấu thành công với 4 trận thắng, 1 trận hòa, ghi 19 bàn và chỉ 1 lần duy nhất lọt lưới.

Điều gì đã tạo nên cuộc chuyển mình ngoạn mục bậc nhất lịch sử các đội tuyển trẻ Việt Nam, chỉ trong vòng 2 năm qua?

HLV Roland là người hiểu rõ hơn cả. Ông từng chia sẻ với Báo Thanh Niên: "Ở thời điểm tôi tiếp nhận đội U.17 Việt Nam, các cầu thủ ở trạng thái tinh thần không tốt. Một số gương mặt mất tự tin, sau thất bại ở giải U.16 Đông Nam Á tổ chức tại Indonesia. Điều quan trọng nhất tôi và ban huấn luyện xác định, đó là truyền tải đến cầu thủ sự động viên. Cần để U.17 Việt Nam thấy rằng họ có khả năng làm được, có thể chơi tốt hơn nữa.

U.17 Việt Nam (áo trắng) lớn dần qua từng trận đấu ẢNH: VFF

Chúng tôi đã rất nỗ lực trong từng trận đấu, luôn đặt ra mục tiêu chiến thắng. Cả đội luôn khát khao chiến thắng và nỗ lực chuẩn bị, tập luyện cho mục tiêu ấy. U.17 Việt Nam đã cho cả thế giới thấy rằng năng lực chúng ta không thua kém bất cứ quốc gia nào. Các cầu thủ phòng ngự tốt, tạo ra nhiều cơ hội, có lối chơi rõ ràng. Tôi tự hào với nỗ lực của cầu thủ. Có lẽ ai cũng đã thấy rõ rằng người Việt Nam có thể làm được".

Bản lĩnh bằng vàng

Điểm yếu của HLV Roland cùng học trò là sự non kinh nghiệm, nhưng đó cũng chính là điểm mạnh. Bởi khi mọi thứ mới chỉ là khởi đầu, khi trái tim chưa bị trầy xước vì thất bại, khi trước mắt là cả chân trời rộng mở để khám phá, U.17 Việt Nam chẳng có gì để sợ hãi.

Các học trò Roland đã chơi thứ bóng đá chặt chẽ, kỷ luật, nhưng vẫn giữ vẹn nguyên sự trong trẻo và hồn nhiên ở độ tuổi "bẽ gãy sừng trâu".

Thắng dễ Malaysia, U.17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Dù gặp đội mạnh như U.17 Úc, hay dưới cơ như U.17 Malaysia, U.17 Việt Nam đều chơi với cùng một tâm thế tự tin. Kiểm soát quả bóng, di chuyển linh hoạt để co kéo khoảng trống, lay chuyển khối phòng ngự của đối thủ, rồi lựa thời điểm tăng tốc. Mọi thứ được thực hiện chính xác, bài bản và khoa học tuyệt đối.

Đó là thành quả của những ngày tập luyện miệt mài, bằng sự chuyên nghiệp và tận tụy của cả thầy và trò. "Từ khi còn là cầu thủ trẻ, tôi được thi đấu dưới bầu không khí chiến thắng, ở tập thể luôn hướng tới việc tạo ra những nhà vô địch. Tôi đã tích lũy kinh nghiệm khi còn thi đấu để phục vụ cho công tác huấn luyện. Các cầu thủ đã chơi theo triết lý bóng đá đồng nhất mà tôi mong muốn. Để tạo ra tập thể mạnh, dù là U.17 Hà Nội hay U.17 Việt Nam, HLV trưởng cần thay đổi tư duy và định hướng chơi bóng cho các cầu thủ, rồi tìm ra bộ khung triết lý vừa vặn với con người đang có. Yếu tố thúc đẩy tinh thần cũng quan trọng. HLV phải thôi thúc ý chí của từng cầu thủ, làm tốt khâu tâm lý, giúp cầu thủ khát khao hoàn thiện bản thân và vào trận với ý chí rực lửa", Roland nói với Báo Thanh Niên.

Vinh quang được tạo nên từ mồ hôi, nước mắt và cả máu của thầy và trò, cũng là tấm gương phản chiếu cho bản lĩnh cầm quân của Roland. Từ khi còn thi đấu đến lúc huấn luyện, ông thầy Brazil đều cực kỳ nhiệt tâm và chẳng ngại đương đầu. Càng khó, Roland càng... hứng thú.

Khát vọng ấy được truyền thụ trọn vẹn, để hôm nay, ở nơi Nguyễn Văn Dương, Chu Ngọc Nguyễn Lực hay Lê Sỹ Bách, người ta thấy được hình bóng của chính Roland ở CLB Hà Nội thuở nào.

"Khi tôi còn trẻ, tôi từng tập luyện, thi đấu với những cầu thủ giỏi hơn mình nhiều. Dù vậy, tôi đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng những cầu thủ ấy thì không. Bởi tôi khát khao hơn họ. Các cầu thủ U.17 Việt Nam còn nhiều điều phải trải qua. Tôi muốn họ cố gắng rèn luyện để một ngày nào đó bước lên đội tuyển Việt Nam", Roland chia sẻ với người viết.