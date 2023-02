‘Bông hồng lai’ Jeon Somi khoe lưng trần quyến rũ

Hôm 23.2 (giờ địa phương), Jeon Somi xuất hiện tại show diễn Prada thuộc Tuần lễ thời trang Milan GETTY, TWITTER

Jeon Somi là một trong những tên tuổi đình đám có mặt ở buổi giới thiệu bộ sưu tập thu đông của Prada thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Milan (Milan Fashion Week) 2023. Giữa "rừng" sao từ nhiều lĩnh vực khắp nơi trên thế giới, mỹ nhân 10X gây chú ý với style thời trang cá tính.

Trong bộ váy có thiết kế tinh tế cùng điểm nhấn là phần khoét lưng gợi cảm, Jeon Somi khéo khoe vóc dáng mảnh mai, lưng trần quyến rũ và đôi chân dài thẳng tắp. Phong cách trang điểm ngọt ngào với mái tóc vàng bạch kim rạng rỡ giúp cô thêm nổi bật.

Người đẹp khoe lưng trần quyến rũ GETTY

Những khoảnh khắc Jeon Somi tự tin tỏa sáng tại sự kiện lần này gây sốt mạng xã hội. Các từ khóa về chủ nhân hit XOXO ở Tuần lễ thời trang Milan 2023 cũng nằm trong top chủ đề hot, được bàn luận sôi nổi.

Phần lớn dân mạng nhận định ngoại hình lẫn phong cách thời trang của Jeon Somi ngày càng cuốn hút. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nữ ca sĩ đều chiếm spotlight nhờ vẻ đẹp hình thể hoàn hảo cùng những bộ cánh sang chảnh, sành điệu.

Jeon Somi đang là đại sứ, người mẫu của nhiều nhãn hàng nổi tiếng TWITTER

Trên trang cá nhân, Jeon Somi cũng thường cập nhật hình ảnh cho thấy gu thời trang độc đáo, dẫn đầu xu hướng. Ở tuổi 22, "bông hồng lai" này là gương mặt được nhiều nhãn hàng, tạp chí săn đón. Hiện, ngôi sao Kpop này đang là Đại sứ dòng trang sức của thương hiệu Prada.

Jeon Somi từng là thành viên hụt của nhóm nhạc nữ Twice. Về sau, cô ra mắt trong vai trò một mẩu của I.O.I sau khi đứng nhất chương trình Produce 101 mùa 1. Nhóm I.O.I chỉ hoạt động 1 năm và tan rã đầu năm 2017. Sau đó, Somi lại tiếp tục gia nhập nhóm nhạc dự án Unnies của chương trình Sister's Slam Dunk mùa 2. Unnies cũng có "tuổi thọ" rất ngắn.

Để có được thân hình cân đối như hiện tại, Jeon Somi rất siêng năng tập luyện INSTAGRAM NV

Từ năm 2018 đến nay, Jeon Somi hoạt động solo và được biết đến qua các ca khúc Birthday, What you waiting for, Dumb Dumb, XOXO, Anymore.... Song song với sự nghiệp ca hát, Jeon Somi còn được săn đón nồng nhiệt nhờ vẻ đẹp lai độc đáo và ngoại hình quyến rũ. Cô mang hai dòng máu Hàn Quốc và Canada.