'Bông hồng lai' Jeon Somi lộ ảnh táo bạo với thành viên Twice

Chaeyoung đăng ảnh đi chơi cùng Jeon Somi

Rạng sáng 3.4 (giờ địa phương), trên trang cá nhân, Chaeyoung (Twice) gây chú ý khi cập nhật loạt khoảnh khắc vui vẻ về buổi đi chơi cùng Jeon Somi. Những hình ảnh selfie của họ được chụp tại một buồng chụp ảnh tự động.

Tuy nhiên, trong một tấm ảnh, Chaeyoung và Jeon Somi có hành động vén cao áo nhạy cảm. Nhờ góc chụp, Chaeyoung không bị "hở" nhiều, còn Jeon Somi lộ nội y bên trong. Giọng ca nhóm Twice ngay lập tức gỡ bỏ ảnh. Song, vì là thần tượng có lượng người theo dõi đông đảo, nên bức ảnh ngay lập tức được lan truyền rộng rãi trên các cộng đồng mạng, nhận về hàng loạt ý kiến trái chiều.

Nhiều người thông cảm cho Chaeyoung vì cho rằng cô chỉ vô tình chia sẻ ảnh, khiến bản thân lẫn Jeon Somi chịu ảnh hưởng. Số khác chỉ trích hai nữ ca sĩ nổi tiếng thể hiện hành vi khó chấp nhận tại nơi công cộng.

Người hâm mộ lo ngại Chaeyoung và Jeon Somi bị ghi lại khoảnh khắc riêng tư tại buồng chụp ảnh tự động, nơi đang có nghi vấn lắp đặt nhiều máy quay ẩn tại Hàn Quốc. Tính đến nay, bộ đôi nữ thần tượng Kpop này chưa có động thái phản hồi về ồn ào trên.

Chaeyoung được biết đến là thành viên nhóm Twice

Chaeyoung là một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm Twice, đảm nhận vị trí rapper chính và xây dựng hình tượng cá tính độc đáo. Cô cũng là nghệ sĩ vẽ tranh tài năng thường xuyên chia sẻ những tác phẩm của mình với fan. Ngoài ra, mỹ nhân sinh năm 1999 cũng có kỹ năng viết lời và sáng tác bài hát.

Về đời tư, nữ thần tượng từng vướng lùm xùm hẹn hò thợ xăm, diện trang phục có biểu tượng gắn liền với Đức Quốc xã hay có dấu hiệu đặc trưng của giáo phái nhạy cảm… Chaeyoung cũng từng trải qua giai đoạn hứng "gạch đá" do nhiều lần bị phát hiện thực hiện vũ đạo hời hợt, không quan tâm người hâm mộ….

Somi có bố là người Canada, mẹ là người Hàn. Cô là trường hợp con lai hiếm hoi thành công ở thị trường giải trí xứ kim chi - nơi vốn chuộng vẻ đẹp tự nhiên thuần Hàn

Jeon Somi tung thương hiệu mỹ phẩm riêng gần đây

Jeon Somi (tên đầy đủ là Ennik Somi Douma) từng là thành viên hụt của nhóm nhạc nữ Twice. Về sau, người đẹp sinh năm 2001 ra mắt trong vai trò một mẩu của I.O.I sau khi đứng nhất chương trình Produce 101 mùa 1. Nhóm I.O.I chỉ hoạt động 1 năm và tan rã đầu năm 2017. "Bông hồng lai" 23 tuổi tiếp tục gia nhập nhóm nhạc dự án Unnies của chương trình Sister's Slam Dunk 2. Unnies cũng có "tuổi thọ" rất ngắn. Từ năm 2018 đến nay, cô hoạt động solo và được biết đến qua các ca khúc Birthday, What you waiting for, Dumb Dumb, XOXO, Anymore, Fast Forward....

Song song với sự nghiệp ca hát, Jeon Somi còn được săn đón nồng nhiệt nhờ vẻ đẹp lai độc đáo và ngoại hình quyến rũ. Mới đây, chủ nhân hit Fast Forward đã cho ra mắt thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình, nhưng vấp phải làn sóng tranh cãi vì giá cả bị chê là quá đắt. Sau đó, cô quyết định hạ giá.