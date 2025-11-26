'Bóng hồng' từng bị đồn khiến Brad Pitt ly hôn Angelina Jolie giờ ra sao?

Quay ngược thời gian về tháng 9.2016, khi thông tin Angelina Jolie chính thức đệ đơn ly hôn Brad Pitt nổ ra, truyền thông quốc tế ráo riết truy tìm nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của mối tình kéo dài hơn một thập niên. Thời điểm đó, Lizzy Caplan bất ngờ bị réo tên.

Nguyên nhân xuất phát từ những hình ảnh hậu trường thân mật giữa cô và Brad Pitt trên phim trường bộ phim Allied (Liên minh sát thủ) tại Anh. Những nụ hôn say đắm trên phim trường của cả hai đã làm dấy lên nghi vấn "phim giả tình thật". Một số tờ báo tại Hollywood khi ấy còn thêu dệt rằng chính sự trẻ trung, tươi mới của Lizzy đã khiến Brad Pitt xiêu lòng, khiến hôn nhân của anh và Angelina Jolie tiến đến bờ vực.

Những hình ảnh hậu trường thân mật giữa Brad Pitt và Lizzy Caplan trên phim trường Allied (2016) từng là nguồn cơn làm dấy lên tin đồn "phim giả tình thật" giữa hai ngôi sao Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, thực tế chứng minh đó chỉ là những đồn đoán vô căn cứ. Trong khi dư luận "dậy sóng", Lizzy Caplan vẫn bình thản tận hưởng hạnh phúc riêng. Cô đính hôn với nam diễn viên Tom Riley vào tháng 5.2016 trước khi scandal nổ ra. Họ có một cuộc sống hôn nhân viên mãn, tách biệt hoàn toàn khỏi những ồn ào của Hollywood.

Lizzy Caplan: 'Nữ quái' tài năng

Gạt bỏ những thị phi, Lizzy Caplan đích thực là một trong những ngôi sao thực lực và đa tài của Hollywood. Sinh năm 1982, cô sớm gây chú ý với vai phụ Janis Ian trong Mean Girls (2004), trước khi bứt phá ngoạn mục với bom tấn Cloverfield (2008). Tuy nhiên, tên tuổi Lizzy chỉ thực sự vụt sáng khi hóa thân thành nhà tình dục học trong series Masters of Sex (2013), vai diễn táo bạo mang về cho cô đề cử Emmy danh giá.

Giai đoạn 2014-2016, "tắc kè hoa" Lizzy Caplan liên tục lột xác: từ mật vụ CIA quyến rũ trong The Interview hay "nữ quái" tưng tửng của Now you see me 2. Đáng chú ý nhất là màn góp mặt trong bom tấn Allied, nơi cô sánh vai cùng hai tượng đài Brad Pitt và Marion Cotillard. Dù chỉ đảm nhận vai Bridget Vatan - cô em gái cá tính của nam chính Max Vatan (Brad Pitt), nhưng nét diễn tự nhiên và sự tương tác (chemistry) quá đỗi ăn ý giữa cô và đàn anh trên phim trường London (Anh) đã để lại ấn tượng mạnh mẽ.

Những năm gần đây, cô tiếp tục khẳng định vị thế với đề cử Emmy thứ hai nhờ Fleishman Is in Trouble (2022) và vai chính đầy ám ảnh trong Fatal Attraction (2023). Đầu năm 2025, Lizzy gây tiếng vang lớn khi diễn xuất cùng huyền thoại Robert De Niro trong series Zero Day.

Nhan sắc Lizzy Caplan tại lễ trao giải Emmy lần thứ 75 (tháng 1.2024) và hình ảnh mới nhất trong buổi ra mắt phim Zero Day tại New York, Mỹ vào tháng 2.2025 Ảnh: AFP

Sở hữu vẻ đẹp không đi theo quy chuẩn của Hollywood, Lizzy Caplan vẫn biết cách thiêu đốt ánh nhìn người đối diện. Dù vòng một khiêm tốn, cô luôn biết cách phối đồ thông minh để tôn lên vẻ đẹp phóng khoáng, hiện đại nhưng không kém phần gợi cảm. Thần thái kiêu sa, sắc sảo giúp nữ diễn viên trở thành gương mặt yêu thích của các tạp chí danh tiếng như Elle, Vogue...

Màn tái hợp lịch sử của các nữ kỵ sĩ

Trở lại với Now you see me: Now you don't, sự xuất hiện của Lizzy Caplan mang một ý nghĩa đặc biệt. Sau khi thay thế Isla Fisher (vai Henley) trong phần 2 ra mắt năm 2016, Lizzy đã chinh phục khán giả bằng lối diễn tưng tửng và duyên dáng.

Đạo diễn Ruben Fleischer tiết lộ phần phim mới này sẽ là một cuộc "đoàn tụ gia đình" trọn vẹn khi có cả sự tham gia của Isla Fisher và Lizzy Caplan. Ông chia sẻ trên Entertainment Weekly: "Tôi rất vui vì chúng ta có thể giới thiệu cả hai người phụ nữ tuyệt vời, hài hước và tài năng này trong cùng một khung hình".

Sự kết hợp giữa hai thế hệ "nữ quái" được dự đoán làm nổi bật nữ quyền trong một thế giới ảo thuật vốn do nam giới thống trị. Không chỉ là những màn ảo thuật khói lửa đơn thuần, tác phẩm còn mở rộng sang cuộc chiến công nghệ với AI và Deepfake, chủ đề mang tính thời sự nóng hổi.

Trong bối cảnh thật giả lẫn lộn, nơi dữ liệu có thể bị bóp méo chỉ bằng vài cú nhấp chuột, sự trở lại của nhóm Tứ Kỵ Sĩ được kỳ vọng sẽ phơi bày những sự thật trần trụi đằng sau các thuật toán thao túng toàn cầu.

(Từ trái sang) Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Dominic Sessa, Dave Franco, Justice Smith, Isla Fisher và Ariana Greenblatt trong bộ phim Now you see me: Now you don't (2025)

Ảnh: NOMAD_SG

Ra mắt lần đầu vào mùa hè 2013, Now you see me nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn cầu với câu chuyện về nhóm ảo thuật gia The Four Horsemen cùng những phi vụ trộm cướp tinh vi đến mức khó tin. Tác phẩm đã gặt hái thành công vang dội về mặt thương mại khi thu về 351,7 triệu USD, bỏ xa mức kinh phí sản xuất 75 triệu USD.

Tiếp đà thắng lợi, phần 2 ra mắt năm 2016 tiếp tục giữ vững phong độ với doanh thu gần 335 triệu USD. Đây cũng là cột mốc quan trọng đánh dấu sự xuất hiện của Lizzy Caplan thay thế cho minh tinh Isla Fisher, sánh vai cùng dàn sao Jesse Eisenberg, Woody Harrelson và Dave Franco.

Sau gần một thập niên chờ đợi, thương hiệu điện ảnh đình đám này sẽ chính thức tái ngộ khán giả Việt vào ngày 28.11 với tựa đề Now you see me: Now you don't (Phi vụ thế kỷ: Thoắt ẩn thoắt hiện). Tác phẩm hiện xếp thứ hai doanh thu phòng vé toàn cầu sau Wicked: For Good của đạo diễn Jon M. Chu.