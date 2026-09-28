Bỏng tại nhà: 5 cách sơ cứu cần biết

Ngược lại, một số cách xử lý bỏng theo kinh nghiệm như tự ý bôi nguyên liệu lên da hoặc làm vỡ bóng nước có thể khiến vết thương thêm nghiêm trọng.

Bà Aruna Ramesh, Trưởng khoa và chuyên gia cao cấp tại Khoa Cấp cứu và Tai nạn, Bệnh viện Ramaiah Memorial (Ấn Độ), hướng dẫn một số cách xử trí khi gặp các tình huống bỏng thường gặp, theo Hindustan Times.

Bỏng có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi nấu ăn, pha nước nóng hoặc sử dụng nồi áp suất Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Dầu nóng bắn vào tay: Làm mát ngay

Khi dầu nóng bắn vào tay, trước tiên cần tránh xa nguồn nhiệt. Sau đó, đặt vùng da bị bỏng dưới vòi nước mát đang chảy trong khoảng 20 phút.

Nếu đang đeo nhẫn, vòng tay, đồng hồ hoặc vật dụng ôm sát vùng bỏng, cần tháo ra càng sớm càng tốt vì vùng da có thể sưng lên, khiến những vật này siết chặt.

Sau khi làm mát, dùng gạc vô trùng hoặc vật liệu sạch, không dính để che nhẹ vết bỏng. Nếu xuất hiện bóng nước, không tự ý chọc vỡ.

Trẻ làm đổ nước nóng: Không cố kéo quần áo dính da

Nếu trẻ làm đổ trà hoặc nước nóng lên ngực, cánh tay, trước tiên cần đưa trẻ tránh xa nguồn nhiệt và làm mát vùng da bị bỏng bằng nước mát.

Có thể nhẹ nhàng cởi quần áo bị nước nóng làm ướt nếu quần áo chưa dính vào da. Tuy nhiên, nếu vải đã dính vào vùng bỏng, tuyệt đối không cố kéo ra vì có thể làm tổn thương da thêm.

Hãy tiếp tục làm mát vùng bỏng và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá. Theo bác sĩ Aruna, do cơ thể trẻ nhỏ hơn, một lượng nước nóng tương đối ít cũng có thể gây tổn thương đáng kể. Trong thời gian sơ cứu, nên che phần cơ thể không bị bỏng để trẻ không bị lạnh.

Nồi áp suất thoát hơi: Cẩn thận bỏng sâu

Hơi nước nóng thoát ra từ nồi áp suất có thể gây bỏng nghiêm trọng. Khi gặp tình huống này, cần nhanh chóng tránh xa nguồn hơi nóng và làm mát vùng da bị bỏng bằng nước mát đang chảy nếu có thể.

Đặc biệt, bỏng ở mặt, mắt, bàn tay hoặc các khớp lớn cần được nhân viên y tế kiểm tra.

Nếu người bị bỏng khó thở, sưng mặt hoặc nghi ngờ hít phải hơi nước nóng hay khói, cần được cấp cứu ngay.

Bóng nước không nên tự ý làm vỡ

Mức độ bỏng phụ thuộc chủ yếu vào độ sâu và diện tích da bị tổn thương. Bỏng nông thường khiến da đỏ, đau và khô, trong khi bỏng sâu hơn có thể gây bóng nước hoặc khiến da chuyển màu nhợt, trắng, nâu hay cháy sém.

Khi xuất hiện bóng nước, không nên tự chọc vỡ hoặc bóc lớp da bên ngoài. Lớp da này tạo thành hàng rào tự nhiên, giúp bảo vệ mô bên dưới khỏi tác động bên ngoài.

Nếu bóng nước bị vỡ, vùng mô bên dưới có thể tăng nguy cơ tiếp xúc với bụi bẩn và nhiễm trùng. Người bị bỏng cũng không nên dán băng cá nhân trực tiếp lên vết thương mới vì chất dính có thể bám vào da và gây tổn thương thêm khi tháo ra.

Sau khi làm mát, hãy che nhẹ vùng bỏng bằng gạc vô trùng hoặc vật liệu sạch, không dính.

Đừng tự bôi dầu, kem hay nguyên liệu lên vết bỏng

Một trong những nguyên tắc quan trọng khi sơ cứu bỏng là làm mát và bảo vệ vùng da tổn thương, thay vì tự ý bôi các nguyên liệu gia đình lên vết bỏng.

Với những vết bỏng rộng, sâu, bỏng ở mặt, mắt, bàn tay, bộ phận sinh dục hoặc các khớp lớn, hoặc khi người bệnh có dấu hiệu khó thở, sưng mặt hay nghi ngờ bỏng đường thở, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được đánh giá và điều trị.