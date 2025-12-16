Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Kéo dây điện ấm đun nước siêu tốc, bé trai bị bỏng nặng

Lê Cầm
Lê Cầm
16/12/2025 12:25 GMT+7

Bé N.T.G.H (9 tháng tuổi, ở Tây Ninh) được người nhà đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) trong tình trạng bỏng nặng.

Khai thác bệnh sử ghi nhận cách nhập viện 3 giờ, người nhà đang nấu nước sôi bằng ấm đun siêu tốc, bé H. bước chập chững đến bếp kéo dây điện làm đổ ấm đun nước sôi xuống người gây bỏng mặt, cổ, ngực, bụng, chân tay. Thấy vậy, người nhà xối nước lên người bé và đưa đến bệnh viện địa phương sơ cứu, sau đó chuyển Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Ngày 16.12, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, tại bệnh viện, bé H. biểu hiện sốc với mạch nhẹ chi mát, huyết áp kẹp 80/60 mmHg, diện tích phỏng khoảng 30%, độ 2, có nhiều chỗ nổi bóng nước, các bác sĩ truyền dịch chống sốc, hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc giảm đau và chăm sóc vết thương bỏng. 

Sau đó, bé H. được chuyển đến Khoa Hồi sức phỏng chỉnh hình điều trị tiếp.

Kéo dây điện ấm siêu tốc, bé trai bị nước sôi đổ bỏng nặng - Ảnh 1.

Ấm nước sôi đổ vào người bé gây bỏng nặng

ẢNH MINH HỌA: AI

Khi bỏng, không được thoa kem đánh răng, nước mắm

Bé H. được chăm sóc vết thương bỏng bằng các dung dịch sát trùng không gây đau và các loại gạc sinh học diệt khuẩn, tiêu mô hoại tử, kích thích tạo mô hạt, không dính mô khi thay gạc, kết hợp với điều chỉnh điện giải, kiềm toan, dinh dưỡng và tiếp tục theo dõi tình trạng sốc mất dịch, tình trạng nhiễm trùng vết thương phỏng.

Qua trường hợp này, bác sĩ Tiến lưu ý đến quý phụ huynh khi chuẩn bị nấu thức ăn, đun nước sôi, cẩn thận để xa tầm với trẻ tránh nguy cơ trẻ tiếp cận gây hậu quả đáng tiếc và luôn luôn có người trông giữ trẻ dưới 3 tuổi.

Trong cách xử trí trẻ phỏng cần nhanh xối nước cho trẻ bớt bỏng thêm, giảm đau,… đặc biệt không được thoa kem đánh răng, nước mắm, giấm… vì làm cho vết bỏng nặng lên gây khó khăn cho điều trị, chăm sóc vết phỏng sau đó. Phụ huynh lưu ý, cần tạo môi trường an toàn cho trẻ vui chơi trong nhà.

Khám phá thêm chủ đề

