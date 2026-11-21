Thông tin từ nhà đầu tư dự án là Tập đoàn Cienco4, thực hiện yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam, trạm thu phí BOT Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 sẽ thu phí sử dụng đường bộ trở lại từ ngày 25.11.

Hai trạm thu phí thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh TP.Vinh (tỉnh Nghệ An) và dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) theo hình thức hợp đồng BOT do Công ty CP Tập đoàn Cienco4 là nhà đầu tư và Chi nhánh BOT tuyến tránh TP.Vinh là doanh nghiệp dự án.

Nhà đầu tư đã sửa chữa, khắc phục hư hỏng tại tuyến đường ẢNH: HỒNG PHƯƠNG

Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh đã bố trí đầy đủ nhân sự trực điều tiết, phân luồng 24/24 trong những ngày đầu thu phí trở lại, phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT cùng lực lượng chức năng địa phương để đảm bảo lưu thông an toàn, thông suốt.

Tại văn bản chấp thuận cho trạm BOT Bến Thủy 1 và BOT Bến Thủy 2, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong thời gian tạm dừng thu phí (từ 20.10 - 24.11), nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đã nghiêm túc, tích cực huy động nhân lực, thiết bị, tài chính để sửa chữa, khắc phục các hư hỏng.

Theo nhà đầu tư, ngay sau khi tạm dừng thu phí, Tập đoàn Cienco4 đã chỉ đạo doanh nghiệp dự án thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực trạm thu phí; duy trì nghiêm túc công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên toàn tuyến nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, êm thuận.