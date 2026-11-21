Thông tin từ nhà đầu tư dự án là Tập đoàn Cienco4, thực hiện yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam, trạm thu phí BOT Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 sẽ thu phí sử dụng đường bộ trở lại từ ngày 25.11.
Hai trạm thu phí thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh TP.Vinh (tỉnh Nghệ An) và dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) theo hình thức hợp đồng BOT do Công ty CP Tập đoàn Cienco4 là nhà đầu tư và Chi nhánh BOT tuyến tránh TP.Vinh là doanh nghiệp dự án.
Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh đã bố trí đầy đủ nhân sự trực điều tiết, phân luồng 24/24 trong những ngày đầu thu phí trở lại, phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT cùng lực lượng chức năng địa phương để đảm bảo lưu thông an toàn, thông suốt.
Tại văn bản chấp thuận cho trạm BOT Bến Thủy 1 và BOT Bến Thủy 2, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong thời gian tạm dừng thu phí (từ 20.10 - 24.11), nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đã nghiêm túc, tích cực huy động nhân lực, thiết bị, tài chính để sửa chữa, khắc phục các hư hỏng.
Theo nhà đầu tư, ngay sau khi tạm dừng thu phí, Tập đoàn Cienco4 đã chỉ đạo doanh nghiệp dự án thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực trạm thu phí; duy trì nghiêm túc công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên toàn tuyến nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, êm thuận.
Nhà đầu tư và doanh nghiệp đã huy động tối đa nhân lực, vật tư và 2 dây chuyền thi công bê tông nhựa đồng bộ (máy cào bóc, xe vận chuyển, máy rải, hệ thống lu và thiết bị phụ trợ) để thi công đồng loạt trên toàn tuyến. Đến nay, khối lượng cào bóc, thảm lại mặt đường bê tông nhựa đã đạt hơn 30.948m2.
Ngày 17.11, Khu Quản lý đường bộ II đã chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá kết quả khắc phục trên toàn tuyến.
Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong thời gian tạm dừng thu phí; đồng thời kiểm đếm, xác nhận các khối lượng công việc đã hoàn thành. Đến nay, toàn bộ các hư hỏng trên tuyến đã được khắc phục đạt yêu cầu. Trên tuyến không còn hư hỏng mức độ nặng và không còn điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
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