Bị yêu cầu dừng thu phí cầu Bến Thủy, chủ đầu tư hẹn sửa đường từ tháng 11

Ngày 18.10, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Chi nhánh BOT tuyến tránh TP.Vinh (Nghệ An) thừa nhận tiến độ đại tu tuyến tránh TP.Vinh và nâng cấp, sửa chữa quốc lộ 1A đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP.Hà Tĩnh (cũ) chưa đạt yêu cầu.

Đây là nguyên nhân khiến Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tạm dừng thu phí tại 2 trạm BOT Bến Thủy và Bến Thủy 2 từ 0 giờ ngày 20.10, trong thời hạn 30 ngày.

Trạm BOT cầu Bến Thủy và Bến Thủy 2 sẽ bị tạm dừng thu phí do chủ đầu tư chậm trễ sửa chữa quốc lộ 1 ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo đại diện doanh nghiệp, việc sửa chữa chậm trễ một phần do đơn vị vẫn đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hồ sơ khảo sát, đánh giá hiện trạng và thẩm định phương án kỹ thuật theo quy định của hợp đồng BOT.Bên cạnh đó, quy mô đại tu lớn, đòi hỏi nguồn vốn đáng kể, trong khi doanh thu thu phí giảm mạnh do phương tiện chuyển sang lưu thông trên các tuyến cao tốc, đường ven biển và những công trình giao thông kết nối mới.



Việc sụt giảm doanh thu, theo doanh nghiệp, gây áp lực lên dòng tiền và khả năng bố trí vốn để thực hiện sửa chữa toàn tuyến.

Dự kiến chi hơn 600 tỉ đồng đại tu tuyến đường

Trước yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam, đại diện nhà đầu tư cho biết đang tập trung phối hợp với các đơn vị chuyên môn, tư vấn thiết kế để hoàn thiện hồ sơ.

Dự kiến, hồ sơ khảo sát và thiết kế sẽ được trình Cục Đường bộ Việt Nam xem xét trước ngày 20.10, làm cơ sở triển khai thi công đại tu trong tháng 11.

Đại diện doanh nghiệp khẳng định việc tạm dừng thu phí không đồng nghĩa với dừng công tác bảo dưỡng, sửa chữa đường.

"Quan điểm của nhà đầu tư là việc bảo đảm an toàn giao thông và duy trì điều kiện khai thác công trình phải được đặt lên hàng đầu. Việc tạm dừng thu phí không đồng nghĩa với việc dừng bảo dưỡng, sửa chữa hoặc để công trình xuống cấp thêm", vị này nói.

Trong thời gian chờ triển khai đại tu, nhà đầu tư đã yêu cầu doanh nghiệp dự án tăng cường tuần tra, rà soát các vị trí ổ gà, mặt đường xuống cấp để sửa chữa tạm thời; đồng thời bố trí lực lượng phân luồng, cắm biển cảnh báo tại những điểm nguy hiểm.

Theo đại diện nhà đầu tư, tuyến đường thuộc phạm vi dự án dài khoảng 60 km. Sau nhiều năm khai thác, mặt đường xuất hiện tình trạng hằn lún vệt bánh xe, bong tróc, nứt lưới và hư hỏng tại nhiều vị trí, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Phương án đại tu toàn diện đã được Cục Đường bộ Việt Nam thống nhất về chủ trương, phù hợp phương án tài chính của hợp đồng BOT năm 2026.

Tổng kinh phí dự kiến cho đợt đại tu hơn 600 tỉ đồng. Mức đầu tư chính thức sẽ được xác định sau khi hoàn thiện khối lượng, đơn giá và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tuyến quốc lộ 1A qua Hà Tĩnh mặt đường đã xuất hiện nhiều vị trí xuống cấp, hằn lún vệt bánh xe ẢNH: PHẠM ĐỨC

Đã 6 lần yêu cầu sửa chữa, 2 lần xử phạt

Như Thanh Niên đã thông tin, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tạm dừng thu phí tại 2 trạm BOT Bến Thủy và Bến Thủy 2 do nhà đầu tư chậm khắc phục các hư hỏng trên tuyến tránh TP.Vinh và quốc lộ 1A đoạn qua Hà Tĩnh.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tình trạng hư hỏng kéo dài đã được người dân, chính quyền địa phương phản ánh nhiều lần, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cơ quan này đã ban hành 6 văn bản chỉ đạo, yêu cầu nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án sửa chữa, khắc phục hư hỏng nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành theo quy định.

Từ ngày 11.9 đến 9.10, doanh nghiệp đã thực hiện một số công việc như vá ổ gà, xử lý các đoạn mặt đường rạn nứt nặng, khắc phục vệt hằn lún bánh xe, sửa chữa biển báo, cọc tiêu, đèn tín hiệu giao thông và sơn dặm vạch kẻ đường.

Tuy nhiên, nhiều hư hỏng trên tuyến vẫn chưa được xử lý triệt để. Đáng chú ý, mặt đường còn nhiều vị trí xuống cấp, vạch sơn bị mờ hoặc mất tác dụng; hệ dầm thép cầu Bến Thủy bị hư hỏng nặng, đường dẫn hai đầu một số cầu bị lún lõm.

Khu Quản lý đường bộ 2 đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh BOT tuyến tránh TP.Vinh. Dù vậy, theo đánh giá của Cục Đường bộ Việt Nam, tiến độ khắc phục vẫn chậm, chất lượng sửa chữa chưa đáp ứng yêu cầu.

Vì vậy, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tạm dừng thu phí tại 2 trạm từ 0 giờ ngày 20.10, trong thời hạn 30 ngày. Nếu nhà đầu tư không khắc phục triệt để các hư hỏng, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục xem xét xử lý theo quy định.