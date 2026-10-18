Tạm dừng thu phí cầu Bến Thủy từ ngày 20.10

Cục Đường bộ vừa có văn bản gửi Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 và Công ty chi nhánh BOT tuyến tránh TP.Vinh yêu cầu tạm dừng thu phí 2 trạm BOT cầu Bến Thủy và Bến Thủy 2.

Việc thu phí tại 2 trạm này để hoàn vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh TP.Vinh, tỉnh Nghệ An (khai thác từ tháng 11.2005) và dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức BOT (khai thác từ tháng 1.2014).

Trạm BOT cầu Bến Thủy và Bến Thủy 2 sẽ bị tạm dừng thu phí từ 0 giờ ngày 20.10 ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tuy nhiên, theo Cục Đường bộ, qua quá trình theo dõi và ý kiến phản ánh của người dân, chính quyền địa phương, cho thấy công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa, khắc phục các hư hỏng tuyến tránh TP.Vinh và tuyến QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP.Hà Tĩnh còn nhiều tồn tại kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cục Đường bộ đã có 6 văn bản chỉ đạo, yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, song doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành theo quy định.

Cụ thể, từ ngày 11.9.2026 đến hết ngày 9.10.2026, doanh nghiệp dự án đã thực hiện một số hạng mục như vá ổ gà, xử lý các đoạn mặt đường rạn nứt nặng, cào gọt, bù kê vệt hằn lún bánh xe, bạt lề đường, chỉnh sửa biển báo, cọc tiêu hư hỏng, khắc phục hệ thống đèn tín hiệu giao thông và sơn dặm vạch kẻ đường … nhưng trên tuyến vẫn còn nhiều hư hỏng chưa được xử lý.

Khu Quản lý đường bộ 2 đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh BOT tuyến tránh TP.Vinh. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện rất chậm, chất lượng sửa chữa chưa đáp ứng yêu cầu, gây mất an toàn giao thông và phát sinh nhiều phản ánh tiêu cực của dư luận.

Cục Đường bộ cho biết, theo quy định của pháp luật và hợp đồng BOT, nhà đầu tư đã vi phạm về chất lượng bảo trì không được xử lý kịp thời, như mặt đường bị hằn lún vệt bánh xe, hư hỏng cục bộ...

Doanh nghiệp còn để xảy ra các tình huống có nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường quản lý (mặt đường hư hỏng nhiều vị trí; sơn kẻ đường bị mờ, mất không còn tác dụng; cầu Bến Thủy bị hư hỏng nặng hệ dầm thép; các cầu Hưng Thịnh, cầu Gãy, cầu Trạm Bơm bị lún lõm nặng đường dẫn 2 đầu cầu…).

Trên cơ sở đó, Cục Đường bộ yêu cầu nhà đầu tư tạm dừng thu phí từ 20.10. Sau thời gian này, nếu nhà đầu tư chưa hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa triệt để các hư hỏng, cục sẽ xem xét tiếp tục xử lý theo quy định.