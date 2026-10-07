Bảng thông báo 'né trạm thu phí sẽ bị ghi hình, truy thu' khiến tài xế hoang mang

Những ngày gần đây, bảng thông báo với nội dung "Khu vực có camera quan sát, mọi hành vi né trạm thu phí sẽ bị ghi hình, truy thu và xử lý theo quy định pháp luật" được cắm ở đầu 2 tuyến đường dân sinh gần trạm thu phí số 2 trên quốc lộ 14 (xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai) khiến nhiều tài xế hoang mang vì không biết đơn vị nào dựng.

"Dựng bảng này không khác gì cấm xe đi vào"

Ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên ngày 7.10, ở 2 tuyến đường dân sinh giao nhau với quốc lộ 14 có khá nhiều phương tiện qua lại. Trước sự xuất hiện bảng thông báo, nhiều tài xế cảm thấy lo lắng vì không rõ có phải do chính quyền địa phương cắm hay không. Nhiều tài xế đặt câu hỏi: Việc người dân chọn đi vào đường dân sinh, không qua trạm thu phí thì cơ quan nào có thẩm quyền xác định né trạm thu phí; ai được quyền truy thu và xử lý theo quy định nào?

Bảng thông báo với nội dung khiến nhiều lái xe ô tô hoang mang, lo lắng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Anh Đặng Văn Chung (ở thành phố Đồng Nai) chia sẻ: "Chúng tôi không né trạm mà đi vào đây để chở hàng hóa. Đây là đường dân sinh, dựng cái bảng này lên không khác gì như cấm xe đi vào. Tôi thấy quá bất hợp lý vì giờ đi vào thì lại sợ trở thành vi phạm pháp luật. Đề nghị bỏ bảng này để tài xế chúng tôi dễ thở".

Nhiều tài xế bất ngờ với các thông tin trên bảng thông báo ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Rất bất hợp lý, nếu bị ghi hình, tôi phải lên làm việc với cơ quan nào để xử lý, nộp truy thu", tài xế Nguyễn Đình Nghĩa (thành phố Đồng Nai) lo lắng nói.

Chị Lê Thị Tuyết Lan, làm nghề lái taxi cũng cho rằng bảng thông báo này không phù hợp vì tạo cảm giác cho tài xế hễ đi vào tuyến đường dân sinh này là né trạm thu phí. "Theo dịch vụ bên tôi, nhà khách ở đâu thì tài xế chở tới đó. Đường nào thuận tiện thì tôi đi, chứ không có né tránh", chị Lan bày tỏ.

Bảng thông báo đặt ngay đoạn giao nhau giữa quốc lộ 14 và đường dân sinh vào ấp Đồng Tiến ẢNH: HOÀNG GIÁP

Không có chủ trương ghi hình người dân lưu thông để truy thu

Liên quan đến các bảng thông báo nêu trên, trả lời phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm (thành phố Đồng Nai) khẳng định không phải do chính quyền địa phương dựng lên. Chính quyền không có chủ trương ghi hình người dân lưu thông để truy thu. Việc dựng bảng là hành vi không đúng quy định pháp luật.

Các bảng thông báo này sẽ được chính quyền địa phương tháo dỡ, tránh gây hoang mang, lo lắng cho người dân ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Chúng tôi cũng đang xác minh các bảng thông báo do đơn vị nào dựng lên và sẽ tiến hành lập biên bản, tháo dỡ. Đồng thời, giao phòng kinh tế xã thường xuyên đi kiểm tra tuyến đường này, để tránh những hành vi cắm bảng không đúng quy định", ông Phương cho biết.

Cũng theo ông Phương, vào tháng 12.2025, ở đầu tuyến đường dân sinh này cũng đã xảy ra hành vi ngăn cản người dân lưu thông. Sau khi tiếp nhận thông tin, địa phương cũng đã chỉ đạo công an mời đối tượng lên làm việc.

Trạm thu phí số 2 trên quốc lộ 14 ẢNH: HOÀNG GIÁP