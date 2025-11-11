Quảng Trị: Né trạm thu phí, ô tô, container ồ ạt đi vào đường đang thi công

Sáng nay (11.11), ông Trần Ngọc Sơn, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đã có văn bản gửi UBND tỉnh để đề nghị cắm biển cấm xe tải trên 10 tấn và xe khách trên 30 chỗ di chuyển vào đường Hùng Vương đang thi công, chưa bàn giao.

Hai xe container lưu thông vào tuyến đường Hùng Vương đang thi công, chưa hoàn thiện ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, những ngày qua, trên tuyến đường Hùng Vương (P.Nam Đông Hà) có rất nhiều ô tô, xe tải, container ồ ạt đi vào. Từ lối đi này, các xe men theo tuyến ĐT 579 nối với QL1 tại xã Triệu Phong (trước thuộc TT.Ái Tử, H.Triệu Phong cũ) nhằm tránh trạm thu phí trên QL1. Đáng chú ý, tuyến đường Hùng Vương hiện vẫn đang thi công, chưa hoàn thiện,

Khu vực đèn đỏ tại gần nơi giao nhau của tuyến ĐT 579 với QL1 những ngày qua tấp nập xe cộ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Dọc con đường này, các công nhân vẫn đang làm việc; phương tiện, thiết bị của đơn vị thi công nằm ngổn ngang, nhiều nơi mặt đường đang thi công, còn gồ ghề. Có nơi đi qua trường học, bệnh viện, đông đúc người dân qua lại, nguy cơ mất an toàn giao thông.

Một xe tải chạy vào tuyến ĐT 579 để rẽ ra đường Hùng Vương nối dài ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tuy nhiên, để tránh trạm thu phí, nhiều ô tô, xe tải, xe container vẫn bất chấp đi vòng vào tuyến đường này để chạy vòng ra QL1 hoặc rẽ lên đường Điện Biên Phủ đi hướng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Trên đường Hùng Vương nối dài hiện còn nhiều công nhân, phương tiện đang thi công ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Sau khi nắm được tình hình, Sở Xây dựng đã kiểm tra và có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị cắm biển cấm xe có trọng tải trên 10 tấn và xe khách trên 30 chỗ lưu thông vào tuyến đường này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân cũng như đơn vị đang thi công tuyến đường", ông Sơn nói.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị sau khi kiểm tra đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị cắm biển cấm một số xe lưu thông vào tuyến đường này ẢNH: BÁ CƯỜNG

Công trình đường Hùng Vương nối dài kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây có chiều dài 2,15 km. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành vào ngày 30.9, tuy nhiên do mưa lũ kéo dài nên đến nay vẫn còn nhiều hạng mục đang thi công.