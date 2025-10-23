Đường trăm tỉ nhiều đoạn tệ hơn đường làng: BQL dự án nói gì?

Ngày 23.10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi (Ban Quản lý) cho biết, sau khi Báo Thanh Niên đăng bài Đường trăm tỉ mà nhiều đoạn còn tệ hơn cả đường làng (ngày 20.10), đơn vị đã có văn bản giải trình gửi Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi liên quan đến dự án đường Trường Chinh (P.Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi).

Dự án đường Trường Chinh (P.Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) dài hơn 2,7 km ẢNH: HẢI PHONG

Theo Ban Quản lý, nguyên nhân chậm tiến độ thi công chủ yếu do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc. Việc này khiến dự án không thể triển khai đồng bộ, gây khó khăn trong việc tổ chức giao thông, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân.

Đây là công trình nâng cấp, mở rộng đường trong khu đô thị, có nhiều hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang hoạt động như đường ống cấp nước sinh hoạt, lưới điện trung - hạ thế, trạm biến áp… Vì vậy, để thi công các hạng mục của dự án, phải có mặt bằng để di dời, sắp xếp lại các công trình hiện hữu, đồng thời đảm bảo không làm gián đoạn việc cấp điện, cấp nước sinh hoạt cho người dân dọc tuyến.

Tính đến nay, dự án mới chỉ được bàn giao mặt bằng ở một số đoạn, gồm: bên trái tuyến từ Lê Hồng Phong đến Trần Phú (680 m), bên phải tuyến từ Lê Hồng Phong đến nút Trần Nguyên Hãn kéo dài đến cọc C51 (517 m); đoạn từ Ngô Mây đến Lê Văn Tám, bên trái dài 806 m, bên phải dài 578 m. Ban Quản lý cho biết, các phạm vi này đã được đơn vị thi công hoàn thiện các hạng mục theo thiết kế.

Các trụ điện trên đường Trường Chinh vẫn chưa được di dời ẢNH: HẢI PHONG

Tuy nhiên, các đoạn còn lại được bàn giao nhỏ lẻ, gián đoạn như "da báo", khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn. Trong đó có đoạn bên phải tuyến từ cọc C51 đến nút giao Trần Phú; đoạn từ Trần Phú đến Nguyễn Viết Xuân (bên trái từ Trần Phú đến Ngô Mây; đoạn từ Lê Văn Tám đến Đào Duy Từ... Ở các đoạn này, đơn vị mới chỉ thi công xong hệ thống hào kỹ thuật và thoát nước.

Do mưa nên chậm trả lại mặt đường

Đáng chú ý, trên tuyến đường Trường Chinh còn có dự án đường ống cấp nước thô D700 do Công ty CP cấp nước Kon Tum làm chủ đầu tư, được triển khai cùng thời điểm với dự án đường Trường Chinh. Đường ống được lắp đặt ngầm trong dải phân cách giữa, nhưng tại nhiều vị trí chưa được giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công vẫn tiến hành đào, đặt ống rồi không hoàn trả mặt đường như hiện trạng.

Thi công lắp đặt đường ống nước để nguyên đất không thu dọn, gây mất an toàn và mỹ quan ẢNH: HẢI PHONG

Tình trạng này khiến mặt đường xuất hiện nhiều gờ cao, hố sâu, ổ gà… gây nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Cụ thể, tại khu vực tổ dân phố 3, 4 (P.Trường Chinh cũ nay là P.Kon Tum) và đoạn từ nút giao Trần Văn Hai đến Đào Duy Từ, phần đường bị cắt gần 1/3 mặt đường nhưng chưa được hoàn trả. Thậm chí, nhiều đống đất đào vẫn bị bỏ lại trên mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện lưu thông.

Ban Quản lý cho biết, đơn vị đã nhiều lần có văn bản gửi Công ty CP cấp nước Kon Tum, đề nghị phối hợp hoàn trả mặt đường tại các vị trí thi công ống nước nhằm đảm bảo an toàn giao thông, song đến nay công ty vẫn chưa khắc phục.

"Ban Quản lý rất mong nhận được sự ủng hộ, chia sẻ từ các hộ dân bị ảnh hưởng để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, qua đó có thể di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện dự án theo tiến độ", đại diện Ban Quản lý nhấn mạnh.

Công ty CP cấp nước Kon Tum đang thi công trả lại mặt bằng đường Trường Chinh (P.Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) ẢNH: VŨ THANH

Liên quan đến việc này, đại diện Công ty CP cấp nước Kon Tum cho biết, hiện đơn vị đang thi công đường ống cấp nước thô D700 trên đường Trường Chinh (P.Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi), việc chậm san lấp các ụ đất sau khi lắp đặt đường ống nước là do thời tiết mưa nhiều nên đơn vị không thể thi công.

"Hiện Công ty CP cấp nước Kon Tum đang thi công lu lèn để trả lại mặt bằng cho người dân đi lại thuận tiện", đại diện Công ty CP cấp nước Kon Tum nói.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và chính quyền địa phương để đẩy nhanh việc bồi thường, bàn giao mặt bằng. Đồng thời, đề nghị Công ty CP cấp nước Kon Tum khẩn trương khắc phục, hoàn trả các đoạn đường đã đào để đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện cho các nhà thầu thi công hoàn thành tuyến đường Trường Chinh trong thời gian sớm nhất.