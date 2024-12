Tài xế xe khách phát hiện 250 gậy ba khúc, liền trình báo công an

Ngày 19.12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đang điều tra làm rõ chủ nhân lô hàng công cụ hỗ trợ 250 cây gậy ba khúc.

Trước đó, ngày 16.12, ông T.Q.N. (48 tuổi, ở Q.Thanh Khê), là tài xế xe khách, phát hiện 2 thùng hàng gậy ba khúc ở trên đường Trường Chinh (Q.Thanh Khê), không người quản lý.

Ông N. nhận định đây là số công cụ hỗ trợ do một số người nhập về bán tết, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự, nên ông đã tự nguyện trình báo Công an Q.Thanh Khê để giao nộp.

Công an Q.Thanh Khê thu giữ lô hàng ẢNH: NGUYỄN TÚ

Gậy ba khúc thuộc loại công cụ hỗ trợ nguy hiểm ẢNH: NGUYỄN TÚ

Số hàng 250 cây gậy ba khúc chứa trong thùng giấy ẢNH: NGUYỄN TÚ

Theo Công an TP.Đà Nẵng, trong đợt cao điểm ra quân tuyên truyền vận động nhân dân, thanh thiếu niên giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cơ quan công an phối hợp các trường học, khu dân cư… triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật đến nhóm thanh thiếu niên.

Kết quả sau 2 tháng đã thu giữ gần 2.000 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần kiềm chế, phòng ngừa việc sử dụng các loại hung khí, vũ khí nguy hiểm tham gia gây rối, hỗn chiến, cố ý gây thương tích… trong xã hội.