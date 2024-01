Chủ tịch Đà Nẵng soạn thư kêu gọi người dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo, chất nổ...

Các đầu mối tiếp nhận, xác minh, xử lý các nguồn thông tin người dân tố giác gồm: Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng (0694.260.111), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Đà Nẵng (0694.260.152), các hòm thư tố giác tội phạm; hoặc trực tiếp tại trụ sở công an cấp quận, huyện, xã, phường trên địa bàn thành phố.