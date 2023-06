Quảng Ninh: Đề nghị truy tố 3 bị can mua bán trái phép vật liệu nổ

Ngày 28.6, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã có kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 3 bị can: Nguyễn Văn Hiền, Tạ Thị Tư, Vũ Văn Bình cùng về tội mua bán trái phép vật liệu nổ.



Tạ Thị Tư tại cơ quan công an N.K

Trước đó, ngày 24.11.2022, tại khu vực ngã 3 Cửa Ông, thuộc tổ 53, khu 5A1, P.Cửa Ông, TP.Cẩm Phả, Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Cẩm Phả (Bộ đội biên phòng Quảng Ninh), phát hiện Vũ Hữu Thành (57 tuổi, trú tại tổ 21, khu 2A, P.Cao Xanh, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) làm nghề lái xe ôm chở Vũ Văn Bình (33 tuổi, trú tại tổ 6B, khu 7, P.Cao Xanh, TP.Hạ Long) mang theo túi ni lông bên trong là 1 hộp bìa cát tông chứa tổng cộng 46 thỏi thuốc nổ các loại.

Kiểm tra cốp xe máy, tổ công tác thu giữ thêm 6 thỏi thuốc nổ, thành tổng số 52 thỏi thuốc nổ có khối lượng 10,4 kg. Bình khai nhận mua số vật liệu nổ trên của vợ chồng Nguyễn Văn Hiền (40 tuổi), Tạ Thị Tư (34 tuổi, cùng trú tại khu 8, P.Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả) để bán kiếm lời. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiền và Tư, lực lượng chức năng thu giữ 15 kíp nổ điện bằng đồng.

Đến ngày 27.11, Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Cẩm Phả khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép vật liệu nổ, sau đó bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra theo thẩm quyền.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định Bình đã 2 lần mua thuốc nổ của vợ chồng Tư, Hiền. Lần thứ nhất vào khoảng tháng 11.2022, Bình mua 10 thỏi thuốc nổ với giá 700.000 đồng rồi bán lại cho người khác với giá 1 triệu đồng. Lần thứ 2, Bình đến nhà vợ chồng Tư, Hiền mua 52 thỏi thuốc nổ, trả cho vợ chồng này 3 triệu đồng.

Ngoài ra, quá trình điều tra xác định số vật liệu nổ trên, Hiền và Tư đã mua của Tạ Quân Lợi (42 tuổi, trú tại khu 8B, P.Cẩm Phú, TP.Cẩm Phả).

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố các bị can Nguyễn Văn Hiền, Tạ Thị Tư, Vũ Văn Bình, Tạ Quân Lợi, cùng về tội mua bán trái phép vật liệu nổ theo khoản 2, điều 305 bộ luật Hình sự.

Do Tạ Quân Lợi đang bỏ trốn, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tách hành vi của Tạ Quân Lợi để tiếp tục điều tra, xác minh truy bắt theo quyết định truy nã đối với đối tượng này.