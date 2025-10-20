Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

'Đường trăm tỉ mà nhiều đoạn còn tệ hơn cả đường làng'

Hải Phong
Hải Phong
20/10/2025 09:50 GMT+7

Sau 5 năm thi công với nhiều lần gia hạn, dự án đường Trường Chinh (P.Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn ì ạch, ngổn ngang.

Dự án đường Trường Chinh dài hơn 2,7 km, nối từ QL14 (đường Phan Đình Phùng) đến đường Đào Duy Từ ra sông Đăk Bla, được khởi công năm 2020. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum (nay là Quảng Ngãi) làm chủ đầu tư, sử dụng vốn ngân sách địa phương.

Theo thiết kế, mặt đường rộng 21,5 - 26,5 m, riêng đoạn qua Trung tâm thể dục thể thao tỉnh rộng 55 m, chia làm 2 hợp phần đầu tư. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng là trục cảnh quan chính của TP.Kon Tum cũ, nối mạng lưới giao thông đô thị và mở rộng quỹ đất phát triển hạ tầng. 

Tuy nhiên, sau 5 năm thi công, dự án vẫn dang dở.

Đường 457 tỉ đồng ở Quảng Ngãi 'tệ hơn đường làng' - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dự án đường Trường Chinh sau 5 năm thi công vẫn còn dang dở. Nhiều đoạn bị vướng mặt bằng tạo thành các nút cổ chai nguy hiểm. Một số nơi bị đào xới kéo dài hàng trăm mét để lắp đường ống rồi san lấp tạm, trở thành "bẫy" đối với người đi đường

ẢNH: HẢI PHONG

Đường 457 tỉ đồng ở Quảng Ngãi 'tệ hơn đường làng' - Ảnh 2.

Ông Ngô Văn Hương, người dân sống bên tuyến đường Trường Chinh, bức xúc: "Nắng thì bụi, mưa thì bùn tràn vào nhà. Con đường trăm tỉ mà nhiều đoạn còn tệ hơn cả đường làng"

ẢNH: HẢI PHONG

Ngày 20.10, ông Phùng Quang Long, Trưởng phòng Quản lý dự án (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi), cho biết nguyên nhân chính khiến dự án bị đình trệ là do vướng mắc trong khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng.

"Ban đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong quý 4.2025. Nhà thầu sẽ thi công cuốn chiếu theo phương châm có mặt bằng đến đâu làm đến đó, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng", ông Long nói.

Hiện tuyến đường Trường Chinh vẫn trong tình trạng thi công ngắt quãng, mặt đường nham nhở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân và an toàn giao thông. 

Dự án này do liên danh Công ty CP xây dựng công trình Sông Hồng và Công ty CP cầu đường New Sun thực hiện. Đến nay, gói thầu số 1 dù đã gia hạn 4 lần vẫn mới đạt 38% giá trị; gói thầu bổ sung gia hạn 3 lần, chỉ đạt 32%.

Một số hình ảnh nham nhở khi thi công dự án đường Trường Chinh:

Đường 457 tỉ đồng ở Quảng Ngãi 'tệ hơn đường làng' - Ảnh 3.

Đường sình lầy, gây khó khăn cho người tham gia giao thông

ẢNH: HẢI PHONG

Đường 457 tỉ đồng ở Quảng Ngãi 'tệ hơn đường làng' - Ảnh 4.

Mặt đường mới làm đã bị bong tróc

ẢNH: HẢI PHONG

Đường 457 tỉ đồng ở Quảng Ngãi 'tệ hơn đường làng' - Ảnh 5.

Trụ điện nằm giữa đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

ẢNH: HẢI PHONG

Đường 457 tỉ đồng ở Quảng Ngãi 'tệ hơn đường làng' - Ảnh 6.

Nhiều đoạn bị vướng mặt bằng tạo thành nút thắt cổ chai

ẢNH: HẢI PHONG

Đường 457 tỉ đồng ở Quảng Ngãi 'tệ hơn đường làng' - Ảnh 7.

Đường bị đào xới, đất chất thành đống gây mất mỹ quan

ẢNH: HẢI PHONG

Đường 457 tỉ đồng ở Quảng Ngãi 'tệ hơn đường làng' - Ảnh 8.

Nhiều đoạn mặt đường bị bong tróc

ẢNH: HẢI PHONG

Đường 457 tỉ đồng ở Quảng Ngãi 'tệ hơn đường làng' - Ảnh 9.
Đường 457 tỉ đồng ở Quảng Ngãi 'tệ hơn đường làng' - Ảnh 10.
Đường 457 tỉ đồng ở Quảng Ngãi 'tệ hơn đường làng' - Ảnh 11.
Đường 457 tỉ đồng ở Quảng Ngãi 'tệ hơn đường làng' - Ảnh 12.

Nhiều đoạn còn nham nhở do vướng mặt bằng

ẢNH: HẢI PHONG


Ngổn ngang nhiều dự án nghìn tỉ phía tây Quảng Ngãi

Ngổn ngang nhiều dự án nghìn tỉ phía tây Quảng Ngãi

Hàng loạt dự án hạ tầng nghìn tỉ đồng tại phía tây tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc tỉnh Kon Tum) sau nhiều năm triển khai vẫn còn ngổn ngang, ì ạch, gây bức xúc trong dư luận.

Xem thêm bình luận