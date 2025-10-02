Ngổn ngang nhiều dự án nghìn tỉ phía tây Quảng Ngãi

Đ ƯỜNG 457 TỈ ĐỒNG 'NẮNG BỤI, MƯA BÙN'

Đường Trường Chinh - trục chính đô thị Kon Tum (cũ) kết nối QL14 với sông Đăk Bla được phê duyệt nâng cấp, mở rộng từ năm 2019 với tổng mức đầu tư 457 tỉ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum (nay thuộc Quảng Ngãi) làm chủ đầu tư.

Theo thiết kế, tuyến đường dài hơn 2,7 km, rộng từ 21,5 - 26,5 m. Công trình được kỳ vọng tạo trục cảnh quan chính cho đô thị, đồng thời kết nối hạ tầng, phát triển quỹ đất.

Năm 2020, gói thầu xây lắp số 1 trị giá hơn 68 tỉ đồng được khởi công. Đầu năm 2022, gói thầu bổ sung 103 tỉ đồng tiếp tục được ký kết. Tuy nhiên, dự án khởi động khi mặt bằng chưa sẵn sàng, nhà thầu buộc phải thi công kiểu "chỗ có đất thì làm, chỗ vướng thì bỏ trống".

Đến nay, gói thầu số 1 dù gia hạn 4 lần nhưng mới đạt gần 29% giá trị hợp đồng, gói thầu bổ sung cũng chỉ đạt hơn 32%. Tuyến đường trở thành cảnh "nửa làm, nửa bỏ", tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đường Trường Chinh - trục chính đô thị Kon Tum (cũ) kết nối QL14 với sông Đăk Bla ẢNH: CẦM ÁI

Người dân sống hai bên đường nhiều năm qua phải chịu cảnh "nắng bụi, mưa bùn". "Mưa lớn, nước và bùn đất tràn vào nhà, sinh hoạt đảo lộn. Đã có nhiều vụ tai nạn vì đường thi công nham nhở, chúng tôi chỉ mong dự án sớm hoàn thành để ổn định cuộc sống", một người dân sống gần dự án bức xúc.

Đại diện chủ đầu tư cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan để tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2025.

Đ ƯỜNG TRÁNH 1.500 TỈ ĐỒNG Ì ẠCH SAU 5 NĂM

Một dự án trọng điểm khác là tuyến đường trục chính phía tây TP.Kon Tum (cũ), dài khoảng 20 km, tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỉ đồng (nguồn vốn T.Ư 746,3 tỉ đồng, phần còn lại từ ngân sách địa phương). Dự án khởi công từ năm 2020, dự kiến hoàn thành năm 2026, nhằm giảm tải cho tuyến đường Hồ Chí Minh, kết nối khu công nghiệp, đô thị, du lịch và khai thác quỹ đất ven sông Đăk Bla.

Thế nhưng, sau 5 năm, tuyến đường vẫn chỉ là những đoạn nền đất đỏ, mưa thì lầy lội, nắng thì bụi bay mù mịt. Bà Hồ Thị Hà (ở P.Đăk Cấm) than phiền: "Người dân đi lại rất khổ. Mong chính quyền và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để bà con bớt vất vả".

Hiện nhà thầu mới triển khai được 2/3 gói thầu, nhưng thi công chắp vá vì mặt bằng bàn giao nhỏ giọt. Gói thầu số 3 dài hơn 8 km vẫn chưa có đất sạch nên chưa thể bắt đầu. Theo chủ đầu tư, nguyên nhân chính là vướng đền bù giải phóng mặt bằng. Đơn vị đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan liên quan đẩy nhanh bố trí tái định cư, phê duyệt phương án bồi thường, đồng thời báo cáo cấp trên để tháo gỡ khó khăn.

Thực tế tại 2 dự án trọng điểm nói trên cho thấy dù nguồn vốn hàng nghìn tỉ đồng đã được phân bổ, nhưng tình trạng thi công dở dang, kéo dài nhiều năm khiến hạ tầng đô thị xuống cấp, người dân bức xúc, còn mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thì vẫn nằm trên giấy. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt hơn để tháo gỡ vướng mắc, buộc nhà thầu đảm bảo tiến độ, tránh để các công trình nghìn tỉ tiếp tục trở thành "vết sẹo" giữa lòng đô thị.

K HẨN TRƯƠNG ĐỀN BÙ, TÁI ĐỊNH CƯ

Trước thực trạng trên, ngày 19.9, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã kiểm tra thực địa tiến độ triển khai các dự án hạ tầng của dự án đường Trường Chinh, dự án đường trục chính phía tây TP.Kon Tum cũ, dự án nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671, dự án chỉnh trang đô thị và tạo quỹ đất phục vụ quy hoạch khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa… Các dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Qua kiểm tra cho thấy nhiều dự án chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư, vốn giải ngân và quy trình thẩm định. Khó khăn chủ yếu xuất phát từ việc giá đất bồi thường chưa đạt sự đồng thuận, thủ tục kéo dài, hồ sơ điều chỉnh phương án bồi thường chưa hoàn thiện, khó khăn trong xác minh nguồn gốc đất… Ông Nguyễn Ngọc Sâm yêu cầu các đơn vị cân đối nguồn vốn, khẩn trương hoàn thiện phương án đền bù, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và quy trình thẩm định trên tinh thần giải ngân 100% vốn đầu tư công theo niên độ. Đồng thời, điều chỉnh vị trí đất bị ảnh hưởng hoặc xác định mục đích sử dụng thực tế theo quy định pháp luật; thành lập Hội đồng thẩm định giá đất để xác định lại mức giá phù hợp với thị trường tại các dự án, bảo đảm bàn giao mặt bằng trước ngày 10.10.2025.

Địa phương cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, tạo sự đồng thuận để triển khai các dự án thuận lợi. "Việc tháo gỡ vướng mắc, sớm hoàn tất thủ tục không chỉ giúp các dự án triển khai đúng tiến độ, đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân, mà còn góp phần giữ vững an sinh xã hội, an ninh trật tự, tạo tiền đề cho việc triển khai hiệu quả các công trình trọng điểm khu vực phía tây trong thời gian tới", ông Sâm nhấn mạnh.