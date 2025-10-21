Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Quảng Ngãi: Nhiều người tắm biển Mỹ Khê khi sóng cao 1 - 2 mét

Hải Phong
Hải Phong
21/10/2025 18:30 GMT+7

Nhiều người dân ở Quảng Ngãi tắm biển Mỹ Khê, bất chấp nguy hiểm khi có sóng cao 1 - 2 m do ảnh hưởng bão Fengshen (bão số 12).

Chiều 21.10, dù trời có mưa và sóng biển dâng cao do ảnh hưởng của bão Fengshen (bão số 12), nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm xuống tắm biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi).

Người dân Quảng Ngãi bất chấp mưa, bão vẫn tắm biển Mỹ Khê - Ảnh 1.

Bất chấp sóng to, nhiều người dân vẫn tắm biển Mỹ Khê

ẢNH: HẢI PHONG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, vào khoảng 15 giờ 30, tại khu vực bãi tắm Mỹ Khê (xã Tịnh Khê) có 8 người cả nam và nữ vẫn xuống biển tắm dù thời tiết xấu, sóng lớn và nước biển đục ngầu. Sóng biển liên tục đánh mạnh, cao từ 1 - 2 m, rất nguy hiểm.

Mặc dù một số người có mang theo phao, song nguy cơ bị sóng cuốn trôi là rất lớn, nhất là trong bối cảnh vùng biển Quảng Ngãi đang có gió giật cấp 8, sóng cao 2,5 - 4,5 m.

Ngay sau khi được phản ánh, ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, cho biết đã chỉ đạo đội quản lý bãi biển khẩn trương xuống hiện trường để nhắc nhở, yêu cầu người dân lên bờ và dừng ngay việc tắm biển.

"Người dân quá chủ quan trong khi thời tiết đang nguy hiểm. Chúng tôi đã yêu cầu đội quản lý biển nhắc nhở và kiên quyết không để người dân tắm trong thời điểm này", ông Vương nói.

Đến khoảng 16 giờ 5 phút cùng ngày, lực lượng chức năng xã Tịnh Khê đã yêu cầu nhóm người này rời khỏi bãi tắm.

Người dân Quảng Ngãi bất chấp mưa, bão vẫn tắm biển Mỹ Khê - Ảnh 3.

Sóng cao tại biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi)

ẢNH: HẢI PHONG

Trong công điện ứng phó bão số 12 và mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét do ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cũng đã yêu cầu các sở, ngành và  xã, phường kiểm soát chặt để đảm bảo an toàn tính mạng người dân. Trong đó, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; không để người dân đánh cá, vớt củi trên sông trong thời gian có mưa, lũ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, chiều 21.10, vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có mưa rào và giông rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,5 - 4,5 m, biển động mạnh.

Tin liên quan

Quảng Ngãi: Cứu 5 người bị sóng cuốn trôi khi tắm biển

Quảng Ngãi: Cứu 5 người bị sóng cuốn trôi khi tắm biển

Ngày 24.9, lực lượng cứu hộ Tổ quản lý biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi) đã kịp thời ứng cứu 5 người tắm biển bị sóng cuốn trôi ra xa bờ, có người bị sóng cuốn xa khoảng 300 m.

Khám phá thêm chủ đề

Tắm biển bão số 12 Bãi tắm Mỹ Khê Quảng Ngãi sóng to
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận