Quảng Ngãi: Nhiều người tắm biển Mỹ Khê khi sóng cao 1 - 2 mét

Chiều 21.10, dù trời có mưa và sóng biển dâng cao do ảnh hưởng của bão Fengshen (bão số 12), nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm xuống tắm biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi).

Bất chấp sóng to, nhiều người dân vẫn tắm biển Mỹ Khê ẢNH: HẢI PHONG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, vào khoảng 15 giờ 30, tại khu vực bãi tắm Mỹ Khê (xã Tịnh Khê) có 8 người cả nam và nữ vẫn xuống biển tắm dù thời tiết xấu, sóng lớn và nước biển đục ngầu. Sóng biển liên tục đánh mạnh, cao từ 1 - 2 m, rất nguy hiểm.

Mặc dù một số người có mang theo phao, song nguy cơ bị sóng cuốn trôi là rất lớn, nhất là trong bối cảnh vùng biển Quảng Ngãi đang có gió giật cấp 8, sóng cao 2,5 - 4,5 m.

Ngay sau khi được phản ánh, ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, cho biết đã chỉ đạo đội quản lý bãi biển khẩn trương xuống hiện trường để nhắc nhở, yêu cầu người dân lên bờ và dừng ngay việc tắm biển.

"Người dân quá chủ quan trong khi thời tiết đang nguy hiểm. Chúng tôi đã yêu cầu đội quản lý biển nhắc nhở và kiên quyết không để người dân tắm trong thời điểm này", ông Vương nói.

Đến khoảng 16 giờ 5 phút cùng ngày, lực lượng chức năng xã Tịnh Khê đã yêu cầu nhóm người này rời khỏi bãi tắm.

Sóng cao tại biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Trong công điện ứng phó bão số 12 và mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét do ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cũng đã yêu cầu các sở, ngành và xã, phường kiểm soát chặt để đảm bảo an toàn tính mạng người dân. Trong đó, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; không để người dân đánh cá, vớt củi trên sông trong thời gian có mưa, lũ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, chiều 21.10, vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có mưa rào và giông rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,5 - 4,5 m, biển động mạnh.