'Nước lên rồi' - người Đà Nẵng gọi nhau cứu ô tô khi mưa xối xả rạng sáng

Sáng nay 3.11, khi cả thành phố vẫn chìm trong cơn mưa nặng hạt, người dân vùng trũng TP. Đà Nẵng lại một phen náo loạn. Nước lũ bất ngờ dâng cao, tràn vào nhà trong lúc mọi người còn say giấc.

Người dân tất tả chạy xe lên đường QL1 tránh lụt ẢNH: Đ.X

Tiếng đập cửa vang dội giữa màn mưa, tiếng tri hô “nước lên rồi!” khiến cả xóm bật dậy, chạy lũ.

Anh Hứa Vĩnh Nhân, trú xã Nam Phước (TP.Đà Nẵng), kể lại: “Khoảng 4 giờ sáng, nghe hàng xóm đập cửa rầm rầm gọi dậy. Mở cửa ra, nước đã tứ bề. Tôi đã lao ra ô tô nổ máy, kịp chạy lụt", anh Nhân kể.

Ô tô nối dài trên quốc lộ 1 giữa cơn mưa lớn kéo dài vào sáng 3.11

Dọc tuyến tránh Vĩnh Điện trên quốc lộ 1 đoạn phía nam cầu Câu Lâu, hàng trăm ô tô con nối đuôi nhau đậu kín hai bên đường. Dưới cơn mưa tầm tã, người dân lái ô tô nối đuôi nhau chạy lụt.

Tại xã Hòa Tiến và xã Hòa Vang (TP.Đà Nẵng), nước cũng dâng mấp mé cửa nhà. Người dân lo lắng di chuyển xe đến khuôn viên trụ sở UBND xã, khu vực trung tâm hành chính để tránh lũ.

Người dân chạy ô tô đến Trung tâm hành chính xã Hòa Vang tránh lũ ẢNH: Đ.X

“Đây là lần thứ 4 trong chưa đầy tuần lễ, cả nhà tôi kiệt sức vì dọn dẹp liên tục”, anh Trường Đặng (xã Hòa Vang) chia sẻ.

Mưa lớn vẫn tiếp diễn tại TP.Đà Nẵng khiến các tuyến đường trung tâm ngập sâu, giao thông tê liệt, nhiều ô tô chết máy ẢNH: Đ.X

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung bộ, lượng mưa từ 2 - 5 giờ sáng nay 3.11 ở khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng dao động 80 - 150 mm, nhiều nơi mưa rất to. Mực nước các sông Vu Gia, Thu Bồn tiếp tục lên nhanh, có nơi vượt báo động 3. Nguy cơ ngập sâu diện rộng tại các vùng trũng thấp, ven sông và khu dân cư vẫn còn rất cao.