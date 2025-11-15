Bowers & Wilkins Px8 S2 - tai nghe cao cấp từ Anh ra mắt Việt Nam

Thiết kế sang trọng - chuẩn mực của sự tinh tế

Từ khi ra mắt dòng Px đầu tiên, Bowers & Wilkins đã khẳng định vị thế tiên phong trong thế giới tai nghe không dây cao cấp. Năm 2025, thương hiệu âm thanh Anh Quốc tiếp tục nâng chuẩn mực nghe nhìn với Bowers & Wilkins Px8 S2 - “người kế nhiệm” của Px8, hội tụ cả tinh hoa thiết kế, công nghệ và cảm xúc trong tuyệt tác duy nhất.

Bowers & Wilkins luôn xem thiết kế là ngôn ngữ đầu tiên truyền tải cảm xúc. Với Px8 S2, triết lý ấy được thể hiện rõ qua phong cách tối giản đậm chất Anh Quốc - thanh lịch, chuẩn xác và bền bỉ trong từng chi tiết chế tác, thanh thoát và mỏng nhẹ hơn so với thế hệ tiền nhiệm, mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài. Phần headband được thiết kế lại với độ bền cao hơn so với thế hệ Px8 trước, giúp người dùng giảm áp lực lên đỉnh đầu và tạo cảm giác chắc chắn khi đeo.



Px8 S2 ra mắt với hai phối màu tinh tế, tối giản vượt thời gian: Onyx Black (Đen Thạch Anh) và Warm Stone (Trắng Ngọc Bích) Ảnh: Engadget

Khung tai nghe được hoàn thiện từ kim loại cao cấp, phần earcup được bo tròn mềm mại, bọc da Nappa tự nhiên, ôm trọn vành tai mà không gây áp lực - một cải tiến được cộng đồng người dùng và các diễn đàn âm thanh quốc tế đánh giá cao về độ thoải mái khi đeo lâu dài.



Bên trong vẻ ngoài thanh lịch ấy là công nghệ âm thanh hàng đầu thế giới, được tinh chỉnh bởi đội ngũ kỹ sư tại phòng thu Abbey Road Studios danh tiếng - nơi Bowers & Wilkins là đối tác kỹ thuật độc quyền.

Px8 S2 sử dụng bộ xử lý DSP hiệu suất cao (Digital Signal Processor) với ampli/DAC riêng biệt, mang đến tín hiệu âm thanh sạch, độ chi tiết và dải động vượt trội. Hỗ trợ phát nhạc ở chuẩn Hi-Res Audio 24-bit/96 kHz thông qua kết nối USB-C - một ưu điểm hiếm thấy trên tai nghe không dây. Trong chế độ này, toàn bộ dải âm được tái tạo với độ chi tiết, độ động và độ chính xác gần như tuyệt đối, đúng tinh thần “tái hiện âm nhạc nguyên bản” mà thương hiệu theo đuổi suốt hơn nửa thế kỷ.

Cá nhân hóa trải nghiệm nghe với TrueSound và EQ 5 dải tần: Người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh EQ 5 dải tần thông qua ứng dụng Bowers & Wilkins Music App, kết hợp cùng chế độ TrueSound độc quyền - tái hiện âm thanh sống động, tự nhiên và cân bằng.



Tai nghe hỗ trợ Bluetooth 5.3, cùng các chuẩn aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD, aptX Classic, AAC và SBC, đảm bảo tín hiệu ổn định và chất lượng truyền tải gần như lossless.

Nâng cấp củ loa sợi Carbon - Linh hồn của chất âm tinh tế

Điểm sáng lớn nhất trên Bowers & Wilkins Px8 S2 nằm ở cấu trúc củ loa 40 mm được thiết kế lại hoàn toàn, sử dụng màng loa làm từ sợi Carbon - thay thế cho chất liệu biocellulose trên dòng Px7 S3. Sự cải tiến này không chỉ là thay đổi vật liệu, mà còn là bước tiến kỹ thuật vượt bậc, khi toàn bộ khung, hệ thống treo và cụm nam châm đều được tinh chỉnh nhằm đạt độ chính xác và khả năng kiểm soát dải động tối ưu.

Px8 S2 sử dụng bộ xử lý DSP hiệu suất cao (Digital Signal Processor) với ampli/DAC riêng biệt, mang đến tín hiệu âm thanh sạch Ảnh: Engadget

Px8 S2 trang bị 8 micro tích hợp (4 micro mỗi bên), trong đó có 4 micro đảm nhiệm chống ồn chủ động, còn lại phục vụ cuộc gọi thoại chuẩn HD với thuật toán ADI Pure Voice. Nhờ Multipoint Connectivity, bạn có thể kết nối Px8 S2 cùng lúc với hai thiết bị, ví dụ: laptop và smartphone và chuyển đổi linh hoạt giữa làm việc, giải trí, hay cuộc gọi mà không cần thao tác thủ công.

Không chỉ được trang bị cấu hình âm thanh mạnh mẽ, Px8 S2 còn sở hữu thời lượng pin ấn tượng lên tới 30 giờ phát nhạc liên tục, đủ cho cả những chuyến bay dài hoặc một tuần làm việc. Chỉ với 15 phút sạc nhanh, Px8 S2 có thể hoạt động thêm 7 giờ phát nhạc, một thông số đáng chú ý trong phân khúc tai nghe over-ear cao cấp.

Tại thị trường Việt Nam, Px8 S2 đang được chào bán với giá 23,9 triệu đồng.

