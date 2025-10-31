Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Brad Pitt đáp trả sau khi bị Angelina Jolie đòi tiền

An Nhiên
An Nhiên
31/10/2025 10:29 GMT+7

Brad Pitt tiếp tục nộp đơn lên tòa, yêu cầu buộc Angelina Jolie giao nộp email cá nhân liên quan vụ tranh chấp tài sản giữa hai người. Đây được đánh giá là động thái đáp trả mạnh tay sau khi tài tử bị vợ cũ đòi bồi thường.

Cuộc chiến pháp lý giữa Brad Pitt và Angelina Jolie xoay quanh nhà máy rượu Château Miraval (Pháp) vẫn chưa đi đến hồi kết khi hai ngôi sao liên tục có động thái "gắt". Trong tài liệu pháp lý mới nhất mà trang PageSix có được, tài tử phim Fight Club đã yêu cầu thẩm phán buộc Jolie phải giao nộp các email của cô với người quản lý kinh doanh (Terry Bird), các chuyên viên quan hệ công chúng cũng như hai cố vấn tài chính.

Brad Pitt đáp trả

Brad Pitt đáp trả sau khi bị Angelina Jolie đòi tiền - Ảnh 1.

Brad Pitt khẳng định vợ cũ mới chỉ nộp "một email nội bộ duy nhất" liên quan đến vụ việc, trong khi các tài liệu khác vẫn bị giữ lại

Ảnh: NBC

Nam diễn viên cho rằng những email này có thể làm rõ các điều khoản trong thương vụ Angelina Jolie bán cổ phần Miraval cho Tập đoàn Stoli - giao dịch được xem là tâm điểm tranh chấp. Sau hơn ba năm rưỡi kiện tụng, tài tử 6X khẳng định vợ cũ mới chỉ nộp "một email nội bộ duy nhất" liên quan đến vụ việc, trong khi các tài liệu khác vẫn bị giữ lại.

Phía tài tử phim F1 đề cập trong hồ sơ gửi tòa: "Jolie từng thừa nhận thường xuyên thảo luận với Terry Bird về mọi khía cạnh công việc và các vấn đề pháp lý". Tuy nhiên, phía minh tinh phim Maleficent vẫn từ chối bàn giao email, viện dẫn lý do đây là nội dung thuộc đặc quyền pháp lý.

Trước động thái mới từ phía Brad Pitt, luật sư của Angelina Jolie là Paul Murphy cho rằng sao nam này đang "vượt quá giới hạn" khi cố xâm phạm vào trao đổi riêng tư giữa Jolie và đội ngũ cố vấn. Vị này nói với Us Weekly: "Điều này một lần nữa cho thấy vụ kiện chỉ là biểu hiện cho nỗ lực kéo dài suốt nhiều năm của ông Pitt nhằm quấy rối và kiểm soát Jolie".

Murphy đồng thời cho rằng việc Brad Pitt đòi email chỉ là "chiến thuật nhằm làm chậm tiến trình vụ kiện", nhắc lại rằng Jolie đã nhiều lần yêu cầu chồng cũ rút lại đơn kiến nghị, nếu không cô sẽ đề nghị tòa buộc Pitt trả 33.000 USD phí luật sư mà cô phải chịu. Đáp lại, Brad Pitt yêu cầu tòa bác bỏ đề nghị này, cho rằng khoản tiền mà Jolie yêu cầu là phi lý và không có cơ sở pháp lý.

Từ năm 2022, Brad Pitt và Angelina Jolie đã vướng vào cuộc chiến pháp lý kéo dài xoay quanh Château Miraval - nơi họ từng tổ chức đám cưới và cùng đầu tư sản xuất rượu vang. Tài tử phim Once upon a time in Hollywood cáo buộc vợ cũ tự ý bán cổ phần cho công ty rượu thuộc Tập đoàn Stoli mà không có sự đồng thuận, trong khi minh tinh 7X khẳng định cô hoàn toàn có quyền tự quyết với phần tài sản của mình.

