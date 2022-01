Brad Pitt hẹn hò sao nữ kém 23 tuổi?

Những ngày qua, cư dân mạng đang bàn tán xôn xao về mối quan hệ tình cảm giữa ngôi sao 59 tuổi Brad Pitt và nữ ca sĩ 36 tuổi Lykke Li. Được biết, sự việc này bắt đầu rộ lên sau khi tài khoản Instagram nổi tiếng với hơn 1,3 triệu người theo dõi - @deuxmoi, đăng tải thông tin về cặp đôi này.

Theo đó, chồng cũ Angelina Jolie được cho là đã đi chơi cùng nữ ca sĩ người Thụy Điển tại Mother Wolf - nhà hàng kiểu Ý của đầu bếp Evan Funke ở Hollywood. Đây là địa điểm được rất nhiều người nổi tiếng ưa thích.

Tuy vậy, phản hồi lại thông tin trên, một nguồn tin đã phủ nhận chuyện hẹn hò của cặp đôi. Họ chia sẻ với E! News hôm 27.1: “Brad và Lykke Li thậm chí đã không gặp nhau trong nhiều năm”.

Một người thân cận khác của Brad cũng tiết lộ: “Lykke Li là một người bạn thú vị và độc đáo. Brad Pitt thích học hỏi những điều khác biệt từ cô ấy. Họ đã đi chơi cùng nhau nhưng chỉ là bạn bè”.

Trước đó, nam diễn viên Hollywood đã trở thành tâm điểm của dư luận, khi cùng vợ cũ là Angelina Jolie đệ đơn ly hôn vào tháng 9.2016. Đến tháng 4.2019, họ được tòa tuyên bố là độc thân hợp pháp. Tuy nhiên, vợ chồng "ông bà Smith" vẫn đang trong quá trình giải quyết các thủ tục pháp lý, bao gồm cả quyền nuôi con. Cả hai có với nhau 6 người con chung (3 con nuôi và 3 con ruột): Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh cùng cặp song sinh Knox và Vivienne.

Gần đây, một nguồn tin đã xác nhận với Page Six rằng Pitt vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân và hẹn hò vài người, nhưng không có bất kỳ ràng buộc hay nghiêm túc với một ai cụ thể.





Về phần Lykke, cô từng hẹn hò với nhạc sĩ Jeff Bhasker, người “nhào nặn” ra các bản hit đình đám như Run this town của Jay-Z, All of the lights của Kanye West và Uptown Funk của Mark Ronson.

Mặt khác, Lykke Li không phải là người đầu tiên trong số bạn bè nữ của tài tử Once upon a time in Hollywood bị cuốn vào tin đồn hẹn hò với anh. Vào năm 2019, mạng xã hội đã bùng lên tin đồn rằng Brad đang qua lại với ngôi sao Alia Shawkat của Arrested development, sau khi phát hiện họ cùng có mặt tại một phòng trưng bày nghệ thuật ở Los Angeles. Tương tự, đây cũng là thông tin sai sự thật.

Trong một cuộc phỏng vấn với The New Yorker vào đầu tháng này, Alia bày tỏ: “Tin đồn xuất hiện trong giai đoạn Covid-19, tôi chỉ ở một mình trong thời gian đó. Nó giống như một giấc mơ kỳ lạ và khiến tôi nghi hoặc rằng điều đó có xảy ra không?”.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ rằng Brad không quan tâm việc dư luận chú ý đến cuộc sống riêng tư của mình. Anh cũng không hề hay biết về những tin đồn xảy ra xung quanh vào thời điểm đó.

Cô nói: “Thật sự rất buồn cười, bởi vì anh ấy không đọc tin tức. Tôi đã hỏi anh có biết mọi người nghĩ rằng chúng ta đang hẹn hò không? Và Brad đã xin lỗi. Anh ấy hoàn toàn không nhận thức được điều đó".

Vào năm 2019, trong một cuộc trò chuyện với The New York Times, nam tài tử cũng thừa nhận rằng bản thân luôn hạn chế hết sức để không đọc bất cứ điều gì về mình trên báo chí. “Tôi không cố gắng trốn tránh nó, tôi chỉ không tìm kiếm thêm thông tin. Không biết trong hai hoặc ba năm qua, có bao nhiêu người phụ nữ đã bị đồn hẹn hò cùng tôi. Và không ai trong số đó là sự thật”, Brad Pitt khẳng định.