Bradley Cooper và Gigi Hadid đeo nhẫn đôi, rộ tin đã bí mật đính hôn

Hôm 3.8, cặp sao khiến người hâm mộ xôn xao khi được bắt gặp dạo phố tại Paris (Pháp) với cặp nhẫn mới lấp lánh trên ngón áp út bàn tay trái, làm dấy lên nghi vấn cả hai đã bí mật đính hôn hoặc kết hôn. Theo E! News, hai chiếc nhẫn mà cặp đôi đeo đều là nhẫn cưới đến từ thương hiệu trang sức cao cấp Boucheron của Pháp.

Cặp nhẫn hé lộ bước tiến trong mối quan hệ?

Gigi Hadid lựa chọn mẫu Quatre Radiant Edition Wedding Band bằng vàng, được điểm xuyết một hàng kim cương tinh xảo. Chiếc nhẫn có giá bán khoảng 6.450 USD. Theo giới thiệu trên trang web của Boucheron, mẫu nhẫn này được tạo ra như "một lời tuyên ngôn về tình yêu, đồng thời cũng là tuyên ngôn về phong cách".

Nguồn tin thân cận từng tiết lộ Bradley Cooper đã cân nhắc chuyện kết hôn và xây dựng gia đình với Gigi Hadid từ năm 2025 Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Bradley Cooper đeo mẫu Godron Pink Gold Wedding Band với thiết kế hai vòng nhẫn liền nhau đặc trưng. Phiên bản vàng hồng mà nam diễn viên lựa chọn có giá khoảng 2.120 USD.

Thương hiệu Boucheron mô tả mẫu nhẫn này là biểu tượng của sự vĩnh cửu. Thiết kế hình tròn tượng trưng cho sức mạnh của tình yêu gắn kết hai con người và được xem là biểu tượng trường tồn của hôn nhân.

Thực tế, nghi vấn về chuyện cưới xin của Bradley Cooper và Gigi Hadid đã xuất hiện từ năm 2025. Tháng 7.2025, một nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng tài tử đang cân nhắc chuyện kết hôn và sinh con cùng Gigi Hadid, đồng thời đã chuẩn bị cho màn cầu hôn.

Một nguồn tin khác cho biết cả hai đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc và gần như tách biệt khỏi những ồn ào bên ngoài.

Mặc dù khá kín tiếng về chuyện tình cảm, Gigi Hadid từng chia sẻ với Vogue vào tháng 3.2025 về những điều cô trân trọng ở bạn trai. "Tôi vô cùng tôn trọng anh ấy với tư cách một người sáng tạo. Anh ấy luôn động viên và đặt niềm tin vào tôi. Khi nhận được sự khích lệ từ một người mà bạn ngưỡng mộ, bạn sẽ có thêm rất nhiều niềm tin vào bản thân", nữ người mẫu nói.

Theo Gigi Hadid, Bradley Cooper luôn khuyến khích cô mạnh dạn đón nhận những cơ hội mới và tin tưởng vào khả năng của bản thân. Nữ siêu mẫu cho biết bạn trai thường động viên cô không nên ngại thử sức với những lĩnh vực mới, kể cả tham gia các buổi thử vai diễn xuất. "Anh ấy khiến tôi nghĩ rằng: Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu mình đi thử vai là gì? Hãy cứ mạnh dạn bước tới và thử", cô chia sẻ.

Bradley Cooper hiện có con gái Lea (9 tuổi), với bạn gái cũ Irina Shayk. Trong khi đó, Gigi Hadid là mẹ của bé Khai (5 tuổi), con chung với ca sĩ Zayn Malik. Mối quan hệ giữa hai ngôi sao được công khai từ cuối năm 2023 và nhận được sự quan tâm từ công chúng.