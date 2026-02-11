Britney Spears đã bán toàn bộ kho nhạc kinh điển của mình?

Theo thông tin từ TMZ, ngôi sao nhạc pop đã ký vào một thỏa thuận toàn diện, chuyển giao phần quyền sở hữu của cô đối với hàng loạt bản hit đứng đầu bảng xếp hạng suốt nhiều thập kỷ, bao gồm những ca khúc mang tính biểu tượng như Baby One More Time, Toxic, Circus, Criminal...

Thương vụ trị giá trăm triệu USD giữa lúc căng thẳng gia đình

Các tài liệu pháp lý cho thấy danh mục âm nhạc của Britney Spears đã được bán cho Primary Wave - một "ông lớn" trong lĩnh vực xuất bản âm nhạc. Tuy nhiên, giá trị cụ thể của thương vụ không được công bố. Nguồn tin của TMZ mô tả đây là một "thỏa thuận mang tính cột mốc", với mức định giá được cho là tương đương thương vụ bán kho nhạc trị giá khoảng 200 triệu USD của Justin Bieber trước đó.

Britney Spears được cho là đã bán quyền sở hữu kho nhạc huyền thoại của mình cho Primary Wave - một công ty xuất bản âm nhạc và quản lý tài năng thuộc sở hữu tư nhân Ảnh: Reuters

Hồ sơ cũng tiết lộ Britney Spears đã ký xác nhận thỏa thuận vào ngày 30.12.2025. Một nguồn tin thân cận cho biết nữ ca sĩ hài lòng với quyết định này và đang ăn mừng bằng cách dành thời gian bên các con.

Với động thái này, "công chúa nhạc pop" đã gia nhập làn sóng ngày càng đông các nghệ sĩ hàng đầu bán lại danh mục âm nhạc của mình để thu về khoản lợi nhuận khổng lồ. Trước đó, nhiều tên tuổi lớn như Justin Bieber, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Paul Simon, Neil Young, Shakira, KISS, Sting và Phil Collins cũng đã thực hiện những thương vụ tương tự.

Xu hướng này bùng nổ trong những năm gần đây, khi các nghệ sĩ kỳ cựu tìm cách cố định giá trị tài sản âm nhạc của mình thông qua các khoản chi trả khổng lồ cho quyền sở hữu bản quyền. Đáng chú ý, vào năm 2020, Stevie Nicks đã bán 80% danh mục xuất bản âm nhạc của bà cho Primary Wave, với giá trị bản quyền được ước tính vào thời điểm đó khoảng 100 triệu USD.

Danh mục âm nhạc của Britney Spears từ lâu được xem là một trong những tài sản giá trị nhất của nhạc pop hiện đại, được xây dựng từ chuỗi thành công bắt đầu với album ra mắt năm 1999. Kể từ Baby One More Time, ca khúc bán hơn 10 triệu bản trên toàn cầu và giữ vị trí số một Billboard Hot 100 trong hai tuần, Britney Spears đã sở hữu 11 đĩa đơn quán quân, hơn 30 ca khúc lọt Top 10 và phát hành 9 album phòng thu.

Những bản hit như Toxic, Oops!… I Did It Again, Gimme More, Circus và Womanizer đều đạt chứng nhận đa bạch kim, với tổng doanh số album vượt mốc 100 triệu bản trên toàn thế giới. Âm nhạc của cô mang về nhiều đề cử và giải thưởng Grammy, MTV Video Music Awards và Billboard Music Awards, đồng thời tiếp tục tạo ra nguồn doanh thu khổng lồ từ nền tảng số, với hàng tỉ lượt nghe trên Spotify, Apple Music và YouTube.

Bên cạnh đó, các ca khúc của Britney Spears vẫn xuất hiện dày đặc trên radio, trong phim ảnh, quảng cáo và các xu hướng TikTok, giúp danh mục âm nhạc của cô duy trì khả năng sinh lời lâu dài mà không nhiều nghệ sĩ có thể sánh kịp.

Tuy thành công trong sự nghiệp nhưng vấn đề hậu giám hộ vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của ngôi sao nhạc pop Ảnh: Legacy Recordings

Thương vụ bán kho nhạc diễn ra trong bối cảnh Britney Spears tiếp tục làm dậy sóng dư luận với những căng thẳng mới cùng gia đình, liên quan đến hệ lụy kéo dài từ cuộc chiến pháp lý xung quanh quyền giám hộ trước đây.

Trong một bài đăng gây chấn động trên mạng xã hội, nữ ca sĩ cho biết cô "sợ gia đình mình" và "may mắn vì còn sống". 4 năm sau khi chấm dứt chế độ giám hộ kéo dài 13 năm, với phần lớn do cha cô là ông Jamie Spears (73 tuổi) kiểm soát, Britney Spears cáo buộc người thân đã cô lập cô và khẳng định họ sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm cho những gì đã gây ra.

"Tôi thực sự may mắn khi còn sống sau cách gia đình đối xử với tôi trước đây và giờ tôi sợ họ", Britney Spears viết trong một đoạn chia sẻ dài. Cô nói thêm rằng con người có thể tha thứ, nhưng sẽ không bao giờ quên.

Ngoài ra, Britney Spears cũng tiết lộ tình trạng sức khỏe gần đây của mình. Theo nữ ca sĩ, cô chưa thể quay lại với việc nhảy múa sau khi bị gãy ngón chân hai lần, chỉ 4 tháng sau khi gặp một chấn thương chân mà cô mô tả là khủng khiếp.