Britney Spears dự định rời nước Mỹ

Britney Spears được cho là đang dự tính chuyển đến Anh sinh sống, giữa những lo ngại rằng gia đình có thể lên kế hoạch can thiệp vào cuộc sống cá nhân của cô. Ở tuổi 44, ngôi sao bản hit Baby One More Time đang chịu áp lực lớn tại California (Mỹ) và mong muốn tìm một nơi mới để gọi là nhà.

Britney Spears chọn Anh làm nơi an cư sau nhiều biến cố?

Hôm 29.11, Britney Spears đăng một bức ảnh kỳ lạ trên Instagram, trong đó cô mặc bodysuit họa tiết động vật gợi cảm cùng giày cao gót màu đen. Trong bài đăng dài kèm theo, cô nhắc đến nỗi đau và bóng tối, khiến người hâm mộ thêm lo lắng.

Britney Spears liên tục có những bài đăng gây lo ngại trên mạng xã hội Ảnh: Billboard

Đầu tháng 11, khi những người thân bày tỏ lo ngại về tình trạng đi xuống của Britney Spears, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý sau khi bị bắt gặp rời một quán rượu ở vùng ngoại ô Los Angeles (Mỹ), tay cầm ly champagne đầy và trông khá mệt mỏi. Cô sau đó được cho là đã lái xe rời đi, nhưng đại diện của Britney Spears khẳng định vào thời điểm đó giọng ca 8X không uống rượu.

Trước đó, Britney Spears đã đột ngột xóa tài khoản Instagram sau một loạt bài đăng bất bình thường và vụ tranh cãi công khai với chồng cũ Kevin Federline. Kevin Federline từng đưa ra những cáo buộc gây sốc về Britney Spears trong hồi ký You Thought You Knew phát hành hồi tháng 10.

Theo The Sun, một trong những lý do khiến Britney Spears cân nhắc rời Mỹ vì lo sợ rằng cha cô - Jamie, cùng hai con trai Sean Preston và Jayden James có thể đang lên kế hoạch can thiệp sâu vào đời sống riêng tư của cô. Gia đình được cho là muốn kết nối Britney Spears với các dịch vụ y tế chuyên nghiệp, nhằm đảm bảo nữ ca sĩ nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ cần thiết ngay lúc này.

Quyền giám hộ gây tranh cãi kéo dài 13 năm của Britney Spears, từng tạo nên phong trào toàn cầu "Free Britney", đã chính thức kết thúc vào năm 2021.

The Sun dẫn lời Britney Spears cho biết cô "muốn sống ở Anh" và nói thêm: "Britney đã chia sẻ với những người xung quanh rằng một chuyến đi nước ngoài hoặc rời xa Los Angeles có thể là lựa chọn tốt trong thời gian tới. London sẽ là điểm đến mơ ước của cô ấy. Britney đang chịu áp lực rất lớn sau khi cuốn sách và những cáo buộc của Kevin được công bố".

Trước những tin đồn về khả năng thay đổi nơi sinh sống, hai con trai của Britney Spears được cho là đã làm hòa với ông bà ngoại và duy trì quan hệ thân thiết với bố ruột Kevin Federline. Chính vì vậy, nữ ca sĩ được cho là lo ngại khi họ có thể hình thành một "liên minh" nhằm can thiệp vào cuộc sống của cô.