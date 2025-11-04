Động thái mới của Britney Spears sau loạt hành vi bất thường

Khi truy cập, trang cá nhân của giọng ca Baby one more time hiển thị thông báo “Rất tiếc, trang này không thể xem được”, cho thấy tài khoản đã bị xóa hoặc ẩn đi. Tuy nhiên, tài khoản X của Britney Spears vẫn hoạt động bình thường.

Britney Spears liên tục gây hoang mang

Động thái “biến mất” này diễn ra sau khi Britney Spears bị bắt gặp lái xe nguy hiểm trên đường cao tốc ở California, Mỹ vào cuối tháng trước. Trong đoạn video mà Page Six thu thập được, chiếc BMW mui trần màu đen của nữ ca sĩ đã lấn làn, vượt dải phân cách khiến nhiều người xem "thót tim".

“Công chúa nhạc pop” Britney Spears gây hoang mang khi xóa tài khoản Instagram sau hành vi thất thường Ảnh: Reuters

Đoạn video lan truyền nhanh chóng khiến người thân của cô lo lắng vì gợi lại ký ức cách đây gần 20 năm, khi “công chúa nhạc pop” từng trải qua khủng hoảng tinh thần, cạo đầu và mất quyền nuôi hai con trai Sean Preston (hiện 20 tuổi) và Jayden James (19 tuổi) với chồng cũ Kevin Federline.

Một nguồn tin chia sẻ với Daily Mail: “Mọi người đều mong điều tốt nhất cho Britney, nhưng hiện tại cô ấy đang đưa ra những lựa chọn sai lầm. Thật sự rất đáng sợ”. Nguồn tin này cũng tiết lộ, gia đình đang tìm cách bảo vệ Britney khỏi chính bản thân cô, giữa nỗi lo cô có thể tái diễn những bất ổn trong quá khứ.

Trước làn sóng bàn tán, chủ nhân bản hit Toxic từng lên Instagram khẳng định người xuất hiện trong đoạn clip lái xe không phải cô. “Nếu ai đó thắc mắc thì người giống hệt tôi trong video đó không phải là tôi”, nữ ca sĩ viết.

Một quản lý tại nhà hàng Red O (Westlake, California), nơi Britney và bạn dùng bữa trước khi lái xe, cũng lên tiếng bênh vực: “Cô ấy rất dễ thương và thân thiện. Chỉ ăn nhẹ rồi rời đi, hoàn toàn tỉnh táo”.

Giọng ca Baby one more time đang đối diện với những “cáo buộc” của chồng cũ Kevin Federline trong cuốn hồi ký của anh Ảnh: AP

Dẫu vậy, nhiều người hâm mộ vẫn cảm thấy bất an. Trên mạng xã hội, không ít bình luận bày tỏ hy vọng Britney được nghỉ ngơi và tìm lại bình yên sau chuỗi ngày gây chú ý bởi hành vi thất thường.

Ồn ào với chồng cũ

Song song đó, Britney Spears cũng đang đối diện với những căng thẳng mới khi chồng cũ Kevin Federline ra mắt hồi ký You Thought You Knew, trong đó tiết lộ nhiều chi tiết gây tranh cãi về cuộc hôn nhân với cô. Nữ ca sĩ 44 tuổi nhanh chóng phản hồi, cho rằng Kevin đang kiếm lợi từ tên tuổi của mình sau khi khoản trợ cấp nuôi con kết thúc.

Hiện tại, Britney Spears chưa có phản ứng công khai nào về việc xóa Instagram. Tuy nhiên, với khán giả, hành động “biến mất” khỏi nền tảng mạng xã hội mà cô gắn bó suốt nhiều năm, sau chuỗi hành vi gây tranh cãi, được xem là dấu hiệu đáng lo ngại cho tình trạng tâm lý của nữ ca sĩ.

Ở thời điểm hiện tại, người hâm mộ chỉ mong Britney có thể tìm lại sự bình yên sau những biến động. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận gửi lời động viên và bày tỏ hy vọng nữ ca sĩ sớm ổn định tinh thần.