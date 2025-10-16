Britney Spears mệt mỏi, tổn thương vì bị chồng cũ viết sách kể xấu

Britney Spears và Kevin Federline thời còn bên nhau ẢNH: WIREIMAGE

Theo PageSix, Kevin Federline đang gây chú ý với cuốn hồi ký hé mở nhiều thông tin về cuộc hôn nhân với Britney Spears, những hành vi thất thường, nguy hiểm của "công chúa nhạc pop" trong quá khứ. Những tiết lộ của nam vũ công này góp phần tô đậm thêm hình ảnh Britney Spears - một người mẹ đầy bất ổn về tâm lý.

Trước những "mổ xẻ" tiêu cực từ Federline, giọng ca Toxic đăng dòng trạng thái trên X vào tối 15.10: "Việc liên tục bị chồng cũ thao túng tinh thần thực sự khiến tôi tổn thương và mệt mỏi". Nữ ca sĩ 8X tiếp tục: "Tôi luôn nài nỉ và gào thét để được sống cùng các con trai của mình. Mối quan hệ với những cậu bé tuổi teen rất phức tạp. Tôi cảm thấy nản lòng trước tình cảnh này và luôn cầu xin, thậm chí gần như van nài chúng trở thành một phần trong cuộc sống của mình".

Cuộc hội ngộ hiếm hoi giữa nữ ca sĩ với hai con trai ruột ẢNH: INSTAGRAM

Ngôi sao nhạc pop cho biết hai con trai luôn chứng kiến sự thiếu tôn trọng mà chính cha chúng dành cho cô và tuyên bố chúng cần tự chịu trách nhiệm về bản thân khi trưởng thành. Britney Spears khẳng định một người con trai chỉ gặp cô khoảng 45 phút trong năm qua, người con trai còn lại chỉ gặp cô 4 lần trong 5 năm qua. Ngôi sao 44 tuổi bộc bạch: "Tôi cũng có lòng tự trọng. Từ giờ trở đi, tôi sẽ cho họ biết khi nào tôi sẵn sàng gặp chúng. Tin tôi đi, có người đang kiếm tiền từ những lời nói dối trong cuốn sách đó và tôi là người duy nhất thực sự bị tổn thương".

Giọng ca Baby one more time kết thúc bài đăng bằng cách thể hiện tình yêu dành cho các con và nhắn nhủ: "Nếu mọi người thực sự hiểu tôi, các bạn sẽ không để ý đến những bài báo lá cải về sức khỏe tâm thần và việc tôi nghiện rượu". Bà mẹ hai con chia sẻ bản thân đã cố gắng sống một cuộc sống thiêng liêng và riêng tư trong 5 năm qua, cô chỉ lên tiếng khi chịu đựng quá đủ đồng thời cho rằng bất kỳ phụ nữ thực thụ nào cũng sẽ làm như vậy.

Chồng cũ lợi dụng Britney Spears để kiếm tiền?

Gần đây, Kevin Federline hé lộ những thông tin tiêu cực về Britney Spears ẢNH: INSTAGRAM

Hiện, phía Kevin Federline giữ im lặng trước động thái phản pháo từ Britney Spears. Trước đó, những đoạn trích trong cuốn hồi ký You Thought You Knew (dự kiến ra mắt ngày 21.10) của nam vũ công này được truyền thông hé lộ và gây bàn tán xôn xao.

Trong đó, Federline "bóc phốt" rằng các con trai của anh và Spears "đôi khi thức dậy giữa đêm và thấy mẹ chúng đang lặng lẽ ở cửa, nhìn chúng ngủ với một con dao trên tay". Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Kevin Federline nói rằng mình từng lo lắng cho vợ cũ và các con của họ vì hành vi thất thường của nữ ca sĩ. Bên cạnh đó, Federline kể rằng anh từng phát hiện Spears gọi điện cho tình cũ (nam ca sĩ Justin Timberlake) vào đêm trước đám cưới của họ vào năm 2004.

Phía Britney Spears cho rằng chồng cũ đang cố gắng kiếm tiền bằng cách lợi dụng nữ ca sĩ ẢNH: WIREIMAGE

Trước động thái từ phía Kevin Federline, đại diện của Britney Spears cho rằng những gì đang diễn ra cho thấy anh này đang cố kiếm lời từ nữ ca sĩ, nhất là khi điều này xảy ra khi ngôi sao này không còn phải gửi tiền cấp dưỡng nuôi con cho Federline.

Britney Spears và Kevin Federline kết hôn năm 2004 sau ít tháng hẹn hò rồi "đường ai nấy đi" hồi 2007. Cặp đôi có hai con trai: Sean Preston (hiện 20 tuổi) và Jayden James (hiện 19 tuổi). Sau ly hôn, Federline nhận được quyền nuôi con còn nữ ca sĩ 8X phải gửi hàng chục USD mỗi tháng cho chồng cũ tiền cấp dưỡng nuôi con và chi phí liên quan cho đến khi con trai út đủ 18 tuổi. Theo PageSix, có thời điểm, cô phải trả cho Federline 40.000 USD/tháng (hơn 1 tỉ đồng), vì cả hai cậu con trai đều sống với anh này ở Hawaii (Mỹ).

