Justin Timberlake lên tiếng sau vụ bắt giữ gây xôn xao

Justin Timberlake tiếp tục chuyến lưu diễn Forget Tomorrow sau scandal AFP

Theo PageSix, tối 21.6 (giờ địa phương), Justin Timberlake xuất hiện tại buổi biểu diễn tại Chicago, một trong những điểm dừng chân của chuyến lưu diễn thế giới Forget Tomorrow. Đây là lần đầu tiên ngôi sao 43 tuổi xuất hiện trên sân khấu sau vụ bắt giữ vào hôm 18.6 vừa qua. Giọng ca 8X không đề cập trực tiếp đến bê bối mới nhất của mình mà chia sẻ: "Đó là một tuần rất khó khăn. Tôi biết đôi khi mình hơi khó để được yêu nhưng các bạn vẫn luôn yêu thương tôi".



Justin Timberlake đang tất bật với Forget Tomorrow World Tour, chuyến lưu diễn bắt đầu tại Vancouver (Canada) vào cuối tháng 4 vừa qua và dự kiến dừng chân tại nhiều thành phố ở Bắc Mỹ, châu Âu cho đến cuối năm nay. Trước đó, PageSix tiết lộ thời điểm bị bắt, nam ca sĩ đã bày tỏ sự lo ngại rằng việc bị bắt giữ sẽ làm hỏng tour diễn của mình. Tuy nhiên, một nguồn tin trong ngành âm nhạc tiết lộ rằng ngôi sao 1981 và anh sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn cùng các hoạt động quảng bá cho album Everything I Thought It Was như kế hoạch.

Ảnh chụp Justin Timberlake tại sở cảnh sát sau vụ say rượu lái xe, vi phạm luật giao thông AFP

Trước đó, PageSix tiết lộ Justin Timberlake bị bắt ở New York (Mỹ) vào ngày 18.6 sau bữa tối với bạn bè. Theo báo cáo, chủ nhân hit Rock Your Body đã từ chối kiểm tra hơi thở và không vượt qua bài kiểm tra mức độ tỉnh táo tại hiện trường. Thời điểm đó, ngôi sao 10 lần đoạt giải Grammy được mô tả có đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở nồng nặc mùi rượu và nói chậm, tất cả dấu hiệu cho thấy nam nghệ sĩ đang trong tình trạng say xỉn. Cuối cùng, Timberlake bị buộc tội lái xe trong tình trạng say xỉn cũng như hai lần vi phạm giao thông vì không tuân theo biển báo dừng và không đi đúng làn đường.

Nam ca sĩ sau đó được thả tự do mà không cần bảo lãnh. Nguồn tin của People tiết lộ: "Anh ấy hoảng sợ và thức suốt đêm khi bị giam giữ. Anh ấy khẳng định mình chỉ uống một ly martini và đó không phải là một đêm đi chơi hoang dại". Chồng của Jessica Biel dự kiến tham gia phiên điều trần vào ngày 26.7 tới.

Danh tiếng của Justin Timberlake bị ảnh hưởng bởi những bê bối đời tư GETTY

Ồn ào mới nhất của Justin Timberlake gây bàn tán xôn xao suốt nhiều ngày qua đồng thời khiến những bê bối cũ của anh bị "đào" lại. Hồi 2006, ca sĩ này từng thừa nhận mình đã uống rất nhiều rượu và sử dụng ma túy. Anh cũng hứng nhiều chỉ trích vì mối tình với Britney Spears, sự cố giật áo của Janet Jackson năm 2004 hay vướng ồn ào ngoại tình hồi 2019...

Theo Daily Mail, nam ca sĩ 43 tuổi uống rượu nhiều hơn sau khi Britney Spears tiết lộ chuyện cô từng phá thai con của Timberlake trong cuốn hồi ký gây xôn xao dư luận hồi 2023, khiến anh bị công chúng chỉ trích dữ dội. Cùng với đó, giọng ca 8X chịu áp lực phải giữ vững vị trí trên các bảng xếp hạng âm nhạc sau khi phát hành album Everything I Thought It Was vào tháng 3 vừa qua. Những người trong cuộc cũng cho biết nghệ sĩ này đã nhiều lần đến các buổi diễn tập cho lưu diễn mới trong tình trạng say xỉn.