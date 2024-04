Vụ tranh cãi tên xã Đôi Hậu sau sáp nhập: Đổi lại thành xã Quỳnh An

Ngày 20.4, ông Hồ Đức Vỹ, Phó bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Đôi, cho biết sau khi đề xuất tên xã Đôi Hậu gây tranh cãi, chính quyền địa phương đã họp và chọn tên xã là Quỳnh An để thay cho tên xã Đôi Hậu.

Tên gọi này đã được "chốt" sau buổi làm việc của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã H.Quỳnh Lưu với Thường vụ Đảng ủy 2 xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu.

Xã Quỳnh Đôi và xã Quỳnh Hậu cách nhau bởi bằng một cổng chào

K.HOAN

Sau khi thống nhất được tên gọi xã Quỳnh An, UBND H.Quỳnh Lưu đã làm tờ trình gửi Tỉnh ủy, UBND và Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An để báo cáo theo quy trình. "Nếu tỉnh đồng ý với tên gọi này thì xã cũng vẫn phải thăm dò ý kiến của cử tri và người dân theo quy định", ông Vỹ nói.

Ông Vỹ cũng cho hay, do 2 xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu trước đây chưa từng có tên gọi chung nên khi tỉnh chỉ đạo làm lại quy trình đặt tên sau sáp nhập để thay cho cái tên Đôi Hậu đã được đưa ra trước đó, chính quyền địa phương đã đề xuất 3 tên gọi, gồm: Quỳnh Phú, Quỳnh Hương và Quỳnh An. Sau khi thảo luận, tên xã Quỳnh An đã được lựa chọn.

Ông Trần Đức Hữu, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hậu, cho biết tên xã mới sau sáp nhập là Quỳnh An là tên khá trung hòa, vừa giữ được cái tên gốc là "Quỳnh", vừa khá đẹp và có ý nghĩa tốt.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 9.4, UBND H.Quỳnh Lưu gửi tờ trình báo cáo Tỉnh ủy, UBND và Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An về tên gọi của 7 xã mới sau khi sáp nhập 14 xã, trong đó xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu sẽ có tên mới là xã Đôi Hậu.

Chuyện đặt tên xã này ngay sau đó đã gây tranh cãi vì tên xã Đôi Hậu nghe "vô cảm", hơi… ngồ ngộ, trong khi tên Quỳnh Đôi, một vùng đất rất nổi tiếng về học hành và khoa bảng, bị xóa bỏ.

Tờ trình nói trên của H.Quỳnh Lưu sau đó không được chấp thuận. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đề nghị huyện này lấy tên khác phù hợp hơn.