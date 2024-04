Khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại Nghệ An

Tượng Lênin có trọng lượng 4,5 tấn, chiều cao 3,6 m, chất liệu bằng đồng nguyên chất. Tượng được đặt tại khu vực trung tâm TP.Vinh, gần vòng xoay đường V.I.Lênin giao với các đường Trường Thi, Lê Hồng Phong, Nguyễn Phong Sắc, Võ Nguyên Hiến (TP.Vinh, Nghệ An).



Lễ cắt băng khánh thành tượng đài V.I.Lênin K.HOAN

Bệ tượng và khuôn viên đặt tượng đài V.I.Lênin đã hoàn thành vào năm 2020, tuy nhiên do dịch Covid-19 nên lễ đặt tượng bị hoãn lại, đến nay mới thực hiện được. Bức tượng này do tỉnh Ulyanovsk tài trợ kinh phí và được đúc ở Nga, sau đó được chuyển về tỉnh Nghệ An vào cuối năm 2023.

Phát biểu tại lễ khánh thành tượng đài, ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết từ những năm 1990, tỉnh Nghệ An (quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh) và tỉnh Ulyanovsk (quê hương của V.I.Lênin) đã thiết lập mối quan hệ hữu nghị hợp tác. Hai bên đã cùng nhau tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động trao đổi, giao lưu trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục.

Tượng đài V.I.Lênin bằng đồng nguyên chất, cao 3,6 m K.HOAN

Năm 2017, tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk đã khánh thành công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Ulyanovsk, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai địa phương.

"Công trình tượng V.I.Lênin tại TP.Vinh là biểu tượng văn hóa, nghệ thuật, thể hiện tình cảm gần gũi, gắn bó mà nhân dân hai tỉnh dành cho nhau. Công trình cũng tạo thêm không gian đẹp và là điểm nhấn cho diện mạo đô thị, khu vực trung tâm của TP.Vinh. Hơn thế, từ những hoạt động ngoại giao văn hóa này, hai tỉnh sẽ gắn kết hơn trong các hoạt động hợp tác song phương trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, y tế, giáo dục và đào tạo, du lịch…", ông Long nhấn mạnh.

Ông Kabanov Oleg Vladimirovich, Phó thống đốc tỉnh Ulyanovsk, cho biết tượng đài V.I.Lênin do tỉnh Ulyanovsk thiết kế, thi công và trao tặng cho nhân dân tỉnh Nghệ An. Đây là một biểu tượng cho tình hữu nghị, hợp tác giữa 2 tỉnh.

Đại sứ Nga tại Việt Nam, ông Gennady Stepanovich Bezdetko tin tưởng: "Sự kiện đặt tượng hôm nay sẽ trở thành biểu tượng tiếp theo của tình hữu nghị hợp tác không chỉ giữa tỉnh Ulyanovsk và Nghệ An mà còn giữa nhân dân hai nước nói chung.