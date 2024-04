Nghệ An sẽ dựng tượng V.I.Lênin do tỉnh Ulyanovsk tặng

Chiều 4.4, ông Phạm Ngọc Cảnh, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, cho biết tỉnh Nghệ An và đại diện tỉnh Ulyanovsk (Nga) sẽ tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại TP.Vinh (Nghệ An) vào giữa tháng 4 này.



Khu vực gần vòng xoay này là địa điểm đặt tượng đài Lênin K.HOAN

Đây là hoạt động nằm trong chương trình thăm và làm việc của chính quyền tỉnh Ulyanovsk với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương xây dựng tượng V.I.Lênin tại TP.Vinh (Nghệ An) theo đề xuất của tỉnh Ulyanovsk. Sau đó tượng V.I.Lênin đã được tỉnh Ulyanovsk đã đúc tại Nga và chuyển về Nghệ An vào cuối năm 2023.

Theo thiết kế, tượng Lênin có trọng lượng 4,5 tấn, chiều cao 3,6 m, chất liệu bằng đồng nguyên chất. Tượng sẽ được đặt tại khu vực gần vòng xoay đường Lênin giao với các đường Trường Thi, Lê Hồng Phong, Nguyễn Phong Sắc, Võ Nguyên Hiến (TP.Vinh). Bệ tượng và khuôn viên đặt tượng Lênin đã hoàn thành vào năm 2020, tuy nhiên, do dịch Covid nên lễ đặt tượng bị hoãn lại, đến nay mới thực hiện được.

Ông Cảnh cũng cho hay tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác từ năm 2007. Thời gian qua, hai bên đã tổ chức một số hoạt động hợp tác: trao đổi đoàn, giao lưu văn hóa, giáo dục và đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Năm 2017, Chính quyền tỉnh Ulyanovsk đã quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để tỉnh Nghệ An xây dựng và khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ulyanovsk.