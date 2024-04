Nghệ An yêu cầu xem xét lại tên Đôi Hậu sau sáp nhập xã

Ngày 17.4, ông Nguyễn Xuân Dinh, Phó chủ tịch UBND H.Quỳnh Lưu (Nghệ An), cho biết huyện đang phải làm lại quy trình đặt tên xã mới sau sáp nhập do tờ trình gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh tên xã mới sau sáp nhập đơn vị hành chính của H.Quỳnh Lưu không được các cơ quan nói trên chấp thuận.



Quỳnh Đôi, quê hương Bà Chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương, nổi tiếng là vùng đất học có nhiều người đỗ đạt, thành tài K.HOAN

Theo tờ trình ngày 9.4 của UBND H.Quỳnh Lưu, huyện này có 14 xã phải sáp nhập, trong đó điều chỉnh tên gọi sau khi sáp nhập xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu thành xã Đôi Hậu.

Việc đặt tên xã Đôi Hậu đã vấp phải sự phản ứng trái chiều của dư luận khi tên xã Quỳnh Đôi, địa danh nổi tiếng học hành, khoa bảng xưa nay bị xóa bỏ, trong khi tên xã mới là Đôi Hậu nghe "vô cảm" và có phần... ngồ ngộ.

Ngày 15.4, tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An với lãnh đạo các địa phương có xã phải sắp xếp, ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, chỉ đạo việc đặt tên cho đơn vị hành chính mới cần bám sát hướng dẫn của cấp trên, đồng thời tính đến đặc điểm lịch sử, truyền thống, văn hóa, địa danh để có phương án phù hợp, tránh máy móc.

Về việc làm lại quy trình đặt tên xã, ông Nguyễn Văn Dinh cho hay, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo H.Quỳnh Lưu làm lại các bước đề nghị sắp xếp đơn vị hành chính, việc đổi tên xã phải dựa trên cơ sở nào và người dân có đồng thuận hay không.

Ông Dinh cũng cho biết, huyện đang làm việc với xã Quỳnh Đôi và xã Quỳnh Hậu để vận động giữ lại tên xã Quỳnh Đôi sau khi sáp nhập 2 xã này. Nếu cử tri 2 xã không đồng tình thì sẽ xem xét trở lại, tìm một tên khác trên cơ sở đảm bảo hài hòa, tôn trọng ý kiến cộng đồng dân cư. Dự kiến, đầu tháng 5 tới, H.Quỳnh Lưu sẽ lấy ý kiến rộng rãi của cử tri và người dân.