Britney Spears phản hồi sau phỏng vấn của em gái Jamie Lynn Spears trên kênh ‘ABC News’

Trong một loạt ảnh chụp màn hình đăng lên Twitter hôm 13.1, Britney Spears (41 tuổi) đưa ra nhận định về cuộc phỏng vấn của em gái được phát sóng trên cả hai chương trình Good Morning America và Nightline khi đang bị sốt cao.

Britney Spears giải thích lý do vì sao cô quan tâm đến một số điều mà em gái nói trong cuộc phỏng vấn, chỉ để quảng bá cho cuốn hồi ký sắp phát hành. “Jamie Lynn chưa bao giờ ở gần tôi suốt 15 năm qua, vào những thời điểm khó khăn nhất, vậy tại sao nó lại nói về chuyện giám hộ trừ khi muốn bán sách với danh tiếng của tôi?”, Britney Spears viết.

Jamie Lynn, kém Britney Spears 10 tuổi, nổi tiếng vào đầu những năm 2000 từ khi đóng trong loạt phim All That, rồi Zoey 101. Sau khi mang thai con gái đầu lòng năm 16 tuổi, Jamie Lynn tạm nghỉ diễn và chuyển khỏi Los Angeles (Mỹ) để tập trung cho gia đình. Gần đây, cô trở lại màn ảnh qua bộ phim Steel Magnolias của Netflix.

“Hy vọng cuốn sách của em thành công, Jamie Lynn! Gia đình hoàn toàn phá hỏng giấc mơ của tôi, khiến tôi trông như một con điên. Người nhà “thương yêu” nên kéo tôi xuống và luôn hại tôi nên tôi ghê tởm họ!”, Britney Spears bày tỏ.

Trong cuộc phỏng vấn do Juju Chang của kênh ABC News thực hiện, Jamie Lynn Spears nói rằng cô luôn ủng hộ chị gái mình và cố gắng giúp chị thoát khỏi việc bị giám hộ.

“Tôi luôn là người ủng hộ chị gái nhiều nhất. Vì vậy, khi chị ấy cần giúp đỡ, tôi đã sắp xếp mọi cách để làm, cố gắng hết sức đảm bảo rằng chị có những mối liên hệ cần thiết nhằm chấm dứt quyền giám hộ đồng thời kết thúc mọi chuyện rắc rối cho gia đình chúng tôi. Nếu chuyện giám hộ gây ra nhiều bất hòa như vậy tại sao phải tiếp tục?”, Jamie Lynn nói trong buổi phỏng vấn.





Jamie Lynn Spears nói về sự rạn nứt giữa cô và Britney Spears, thu hút sự chú ý của công chúng khi gần đây Britney Spears hủy theo dõi Jamie Lynn trên Instagram.

“Tình cảm với chị vẫn còn đó. Tôi yêu chị gái mình. Tôi luôn ủng hộ chị ấy và làm những gì đúng cho chị. Chị tôi biết rõ điều đó vì vậy tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại bất hòa”, Jamie Lynn nói thêm.

Mặc dù quyền giám hộ Britney Spears đã chấm dứt vào tháng 11.2021, cuộc chiến pháp lý của cô vẫn đang diễn ra liên quan đến sự tham gia và hành vi của gia đình cô trong quá trình dàn xếp vụ việc. Lần ra tòa vào tháng 6.2021, Britney Spears bày tỏ mong muốn theo đuổi vụ kiện chống lại gia đình.

“Tôi thành thật muốn kiện gia đình. Tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình với thế giới và những gì họ đã làm với tôi, thay vì chôn vùi bí mật để mang lại lợi ích cho tất cả thành viên trong gia đình. Tôi rất tức giận và khóc mỗi ngày vì không được phép tiết lộ những người đã làm điều này với tôi”, Britney Spears cho biết.

Cuốn hồi ký của Jamie Lynn sẽ được Nhà xuất bản Worthy phát hành vào ngày 18.1 tới đang trở thành chủ đề của nhiều cuộc tranh cãi. Ban đầu tên sách là I Must Confess - liên quan đến một dòng trong đĩa đơn đầu tay ăn khách của Britney Spears là Baby One More Time năm 1998. Sau phản ứng từ nữ ca sĩ, nhà xuất bản nhanh chóng công bố tên chính thức của cuốn sách là Things I Should Have Said kể về cuộc hành trình của Jamie Lynn với tư cách là một người mẹ, em gái, con gái và nghệ sĩ.