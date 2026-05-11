Britney Spears ra sao sau khi nhận án phạt?

Theo thông tin từ Tòa án cấp cao Ventura (California, Mỹ), vào ngày 4.5, luật sư Michael A. Goldstein đã thay mặt Britney Spears thừa nhận tội danh “lái xe liều lĩnh khi say rượu”. Đây là kết quả sau vụ bắt giữ vào ngày 4.3. Dù đối mặt với án phạt pháp lý, ngôi sao 44 tuổi dường như đang cố gắng tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Dựa trên hồ sơ vụ việc, do không có tiền án tiền sự trước đó và nồng độ cồn trong máu ở mức thấp, đồng thời không gây ra tai nạn hay thương tích, Britney Spears đã được giảm nhẹ tội danh. Tuy nhiên, cô vẫn phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc để đảm bảo tính răn đe.

Từng là biểu tượng nhạc pop thống trị toàn cầu với hơn 150 triệu bản thu âm bán ra, Britney Spears giờ đây liên tục xuất hiện trên truyền thông vì ồn ào ẢNH: AFP

Cụ thể, giọng ca Toxic bị kết án 12 tháng quản chế và một ngày tù giam (đã được tính vào thời gian tạm giữ trước đó). Ngoài mức phạt hành chính là 571 USD (khoảng 15 triệu đồng), nữ ca sĩ bắt buộc phải tham gia chương trình cai nghiện rượu kéo dài 3 tháng. Đồng thời, cô phải duy trì lịch gặp nhà tâm lý học mỗi tuần một lần và bác sĩ tâm thần hai lần mỗi tháng. Đặc biệt, cơ quan chức năng có quyền khám xét phương tiện của cô bất kỳ lúc nào để kiểm tra ma túy và đồ uống có cồn.

Trong phiên điều trần tại Tòa án cấp cao Ventura vào thứ hai (4.5), Britney Spears đã vắng mặt và ủy quyền hoàn toàn cho luật sư Michael A. Goldstein. Thay mặt thân chủ, ông Goldstein khẳng định nữ ca sĩ đã nhận thức rõ trách nhiệm về hành vi của mình. Luật sư này cũng cho biết chính những nỗ lực thay đổi tích cực của Britney là lý do quan trọng khiến Viện kiểm sát quận Ventura quyết định giảm nhẹ tội danh và bác bỏ cáo buộc lái xe trong tình trạng say xỉn. "Britney đánh giá cao sự khoan hồng của pháp luật và vô cùng biết ơn sự ủng hộ từ công chúng", ông Goldstein nhấn mạnh.

Britney Spears và hành trình chữa lành

Chỉ vài ngày sau khi tuyên án, Britney Spears đã đăng một bài viết trên trang cá nhân. Cô chia sẻ hình ảnh đang ôm một chú rắn con trong cửa hàng thú cưng, một biểu tượng mà cô tin rằng mang lại may mắn.

"Tôi đưa các con đến cửa hàng thú cưng và nhìn xem, đây là một chú rắn con xinh đẹp biết bao. Rắn tượng trưng cho sức khỏe tốt, ý thức cao hơn và may mắn thuần khiết", nữ ca sĩ viết. Cô cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người bạn đã đồng hành cùng mình trong giai đoạn khó khăn mà cô gọi là hành trình tâm linh.

Ngôi sao nhạc pop Britney Spears đã chia sẻ bức ảnh về một con rắn con trên Instagram khi cô ấy nói về "hành trình tâm linh" của mình ẢNH: INSTAGRAM @BRITNEY SPEARS

Britney bộc bạch: "Tôi vẫn phải học cách đối xử tốt với bản thân và cách nói chuyện với chính mình. Đó là một hành trình không bao giờ kết thúc". Những dòng trạng thái đầy tính tự sự này cho thấy nữ ca sĩ đang cố gắng hồi phục tâm lý sau quãng thời gian tự nguyện điều trị tại một cơ sở y tế vào tháng 4.

People tiết lộ, động lực lớn nhất để Britney Spears tìm kiếm sự giúp đỡ và tuân thủ pháp luật chính là hai con trai: Sean Preston (20 tuổi) và Jayden James (19 tuổi). Người đại diện của cô thừa nhận đây là một sự việc đáng tiếc và không thể tha thứ, nhưng hy vọng đây sẽ là bước đệm cho một sự thay đổi tích cực và cần thiết trong cuộc đời của nữ ngôi sao.

Dù chỉ là những bài đăng đầy ẩn ý hay những câu trích dẫn khó hiểu, nhưng vẻ rạng rỡ và sự lạc quan mà Britney thể hiện gần đây mang lại hy vọng về một màn tái xuất của "công chúa nhạc pop" sau những vấp ngã.