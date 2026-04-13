Britney Spears vào trung tâm cai nghiện sau bê bối lái xe khi say rượu

Theo đại diện của Britney Spears, nữ ca sĩ hiện đang ưu tiên cho sức khỏe cá nhân sau sự cố pháp lý xảy ra tại California (Mỹ). Ở tuổi 44, cô được cho là đã chủ động tìm đến cơ sở điều trị phục hồi như một bước đi cần thiết để ổn định cuộc sống.

Gia đình sát cánh hỗ trợ trong lúc Britney Spears gặp khủng hoảng

Hồ sơ từ phía cảnh sát cho thấy Britney Spears bị tạm giữ vào khoảng sau 21 giờ ngày 4.3 (giờ địa phương) và được thả vào sáng hôm sau. Trước đó, trang tin TMZ dẫn nguồn từ cơ quan thực thi pháp luật cho biết cô bị bắt với cáo buộc lái xe khi say rượu.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 5.3, đại diện của Britney Spears nhấn mạnh "đây là một sự cố đáng tiếc và hoàn toàn không thể bào chữa". Người này cho biết nữ ca sĩ sẽ tuân thủ các quy định pháp luật, đồng thời xem đây là bước khởi đầu cho những thay đổi cần thiết đã bị trì hoãn từ lâu trong cuộc sống của cô.

Hành trình vượt qua khủng hoảng cá nhân của Britney Spears đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận

Đại diện của Britney Spears cho biết cô đã nhận được sự hỗ trợ từ những người thân thiết, đặc biệt là hai con trai Sean Preston (20 tuổi) và Jayden James (19 tuổi), con chung với chồng cũ Kevin Federline. Cả hai sẽ dành thời gian ở bên mẹ trong giai đoạn này.

Ngoài ra, gia đình và những người thân cận cũng đang xây dựng một kế hoạch lâu dài nhằm giúp Britney Spears phục hồi và hướng tới sự ổn định về tinh thần lẫn thể chất.

Britney Spears cũng nhận được sự động viên từ chồng cũ Sam Asghari. Chia sẻ với E! News tại sự kiện của Elton John AIDS Foundation bên lề Oscar 2026 ngày 15.3, Sam Asghari cho biết dù cả hai không còn liên lạc, anh vẫn mong cô sớm phục hồi và đạt được thành công. Anh cũng nhấn mạnh quyền riêng tư là yếu tố quan trọng trong giai đoạn này.

Hai con trai Sean Preston và Jayden James sẽ là chỗ dựa tinh thần của nữ ca sĩ trong khoảng thời gian khó khăn này

Theo kế hoạch, Britney Spears sẽ ra hầu tòa vào ngày 4.5 để giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ việc.

Bên cạnh Britney Spears, nhiều nghệ sĩ khác cũng từng công khai hành trình vượt qua nghiện ngập và duy trì lối sống tỉnh táo, cho thấy đây là vấn đề không hiếm gặp trong giới giải trí.