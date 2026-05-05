Britney Spears vướng rắc rối pháp lý vì lái xe khi say xỉn

Ca sĩ nhạc pop Britney Spears chịu 12 tháng quản chế sau khi thừa nhận hành vi lái xe bất cẩn liên quan rượu và chất kích thích tại bang California (Mỹ). Theo hồ sơ tòa án được People, Reuters và TMZ đăng tải, nữ ca sĩ đã đạt thỏa thuận nhận tội để tránh mức án nặng hơn.

Theo People, Britney Spears không xuất hiện trực tiếp tại phiên xử ở Ventura County Superior Court ngày 4.5 mà để luật sư đại diện tham dự. Ban đầu, giọng ca Toxic bị cáo buộc lái xe dưới ảnh hưởng của rượu và ma túy sau vụ bắt giữ hồi tháng 3. Tuy nhiên, phía công tố đồng ý giảm xuống tội danh “wet reckless”, một dạng lái xe nguy hiểm có liên quan đến chất kích thích.

Với thỏa thuận này, Britney Spears bị tuyên 12 tháng quản chế không giám sát, nộp phạt 571 USD và phải tham gia khóa giáo dục về rượu kéo dài 30 giờ trong 3 tháng. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn phải duy trì trị liệu tâm lý hàng tuần với chuyên gia tâm lý và gặp bác sĩ tâm thần hai lần mỗi tháng.

Reuters cho biết công tố viên Erik Nasarenko xác nhận Britney Spears được hưởng mức xử lý nhẹ hơn do đây là lần đầu cô vướng cáo buộc lái xe trong tình trạng say xỉn, không gây tai nạn và đã chủ động tham gia điều trị sau vụ việc.

Đại diện pháp lý của nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh thân chủ “đã chấp nhận trách nhiệm cho hành vi của mình”.

Theo hồ sơ vụ án, Britney Spears bị cảnh sát chặn xe vào ngày 4.3 sau khi có biểu hiện lái xe thất thường tại Ventura County. Sau đó, cô bị bắt vì nghi lái xe khi say xỉn và được thả trong ngày. TMZ cho biết ngôi sao sinh năm 1981 đã tự nguyện vào cơ sở điều trị phục hồi trong tháng 4 trước khi đạt thỏa thuận nhận tội.

Quá khứ nhiều biến động của Britney Spears

Thông tin trên gây chú ý vì Britney Spears từng nhiều lần đối mặt khủng hoảng tinh thần trong quá khứ. Năm 2007, cô liên tục xuất hiện trong tình trạng mất kiểm soát, bị truyền thông săn đuổi gắt gao và phải vào trại cai nghiện. Hình ảnh nữ ca sĩ cạo đầu, đập xe bằng chiếc ô đã trở thành một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất lịch sử showbiz Mỹ.

Cũng trong giai đoạn đó, TMZ từng theo sát các rắc rối pháp lý liên quan đến Britney Spears, từ vụ lái xe không giấy phép đến các vấn đề quản chế.

Sau nhiều năm sống dưới quyền giám hộ pháp lý kéo dài gần 14 năm, Britney Spears được tòa chấm dứt chế độ bảo hộ vào năm 2021. Tuy nhiên, cuộc sống của nữ ca sĩ vẫn liên tục gây lo ngại vì những hành động thất thường trên mạng xã hội và đời sống cá nhân nhiều biến động.

Nguồn tin từ People cho biết hai con trai của Britney Spears được cho là động lực khiến cô quyết định điều trị và hợp tác với cơ quan chức năng. Đại diện của nữ ca sĩ bày tỏ hy vọng đây sẽ là “khởi đầu cho những thay đổi tích cực” trong cuộc sống của cô.