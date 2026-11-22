Britney Spears gây chú ý với dòng trạng thái xin lỗi gia đình ẢNH: AFP

Hôm 21.11 (giờ Mỹ), Britney Spears bất ngờ đăng tải dòng trạng thái dài đầy cảm xúc gửi đến những người thân trong gia đình nhưng không nêu tên thành viên cụ thể. Giọng ca Everytime bộc bạch: "Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có một gia đình tuyệt vời đến vậy. Tôi thực sự xin lỗi vì đã khơi lại những chuyện trong quá khứ, nhưng tôi nghĩ mình làm vậy là vì nhận ra bản thân cần phải bảo vệ trái tim mình… Đó là cách tôi yêu thương và khi tôi yêu thương ai đó, tôi thực sự yêu thương họ".

Britney Spears thừa nhận bản thân là kẻ cố chấp và sự cố chấp ấy thực sự rất trẻ con và đáng xấu hổ. Cô tâm sự mình đã suy nghĩ về quá khứ đồng thời nói thêm: "Dù sao tôi cũng chỉ là một con người bình thường và xét trên phương diện tâm lý học, có lẽ những điều tôi từng nói cũng không phải là hoàn toàn vô căn cứ". Ngôi sao 44 tuổi bày tỏ sự hối lỗi: "Dù thế nào đi nữa, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình vì đã khơi lại những ký ức đó. Nhưng thực sự, tôi chưa bao giờ trực tiếp ngồi xuống nói chuyện với họ về những điều này… Lý do thật lòng là vì tôi nhớ họ vô cùng! Tôi thực sự xin lỗi".

Bài đăng của Britney Spears thu hút sự chú ý của dân mạng nhưng hiện đã biến mất khỏi trang cá nhân của cô. Động thái bất ngờ của ngôi sao 8X gây bàn tán xôn xao bởi trước đó, cô từng công khai chia sẻ về mối bất hòa giữa mình và các thành viên trong gia đình, từ cha - ông Jamie Spears (74 tuổi), mẹ - bà Lynne Spears (71 tuổi) và em gái Jamie Lynn Spears (35 tuổi).

Mối quan hệ phức tạp của Britney Spears với người thân

Ông Jamie Spears - người cha bị tố kiểm soát toàn bộ cuộc sống của Britney Spears suốt hơn chục năm ẢNH: AFP

Theo People, ngôi sao nhạc pop đã trải lòng về mối quan hệ phức tạp với người thân trong cuốn hồi ký The Woman in Me (2023). Trong đó, nữ ca sĩ viết rằng cô rất thương em gái vì lớn lên dưới cái bóng của mình đồng thời là một đứa trẻ sống chịu cảnh bố mẹ ly hôn. Tuy nhiên, cách đây ít lâu, chủ nhân hit Toxic vừa đăng đàn tố Jamie Lynn không cho mình bế cháu gái Ivey một lần nào trong suốt chuyến đi kéo dài 2 tuần đến Louisiana vào mùa dịch Covid-19. Cô bức xúc: "Họ khiến tôi cảm thấy mình như một nô lệ và làm đủ chuyện bí mật sau lưng tôi, trong khi tất cả những gì tôi làm chỉ là làm việc cho bố tôi". Ngôi sao 8X sau đó tuyên bố "sẽ tìm một gia đình mới".

Britney Spears cũng trở nên xa cách với cha sau nhiều năm đấu tranh để thoát khỏi sự kiểm soát cực đoan của ông. Nữ ca sĩ đoạt giải Grammy chịu sự giám hộ của cha từ năm 2008. Đến năm 2021, cô lần đầu lên tiếng về vấn đề này nhằm đòi lại tự do cho bản thân. Ngôi sao này chia sẻ: "Tôi đã nói dối và bảo với cả thế giới rằng tôi ổn và hạnh phúc. Nhưng tôi không hạnh phúc. Tôi không thể ngủ được. Tôi bị trầm cảm. Tôi khóc mỗi ngày". Tháng 11 cùng năm, quyền giám hộ đối với ngôi sao nhạc pop này chính thức chấm dứt.

Đến tháng 4.2024, Britney Spears và cha đã giải quyết tranh chấp kéo dài về phí luật sư liên quan đến cuộc chiến quyền giám hộ. Luật sư của hai bên đã xác nhận với People vào thời điểm đó rằng họ đã đạt được thỏa thuận với một khoản tiền không được tiết lộ tại Tòa án Tối cao Los Angeles (Mỹ).

Britney Spears có mối quan hệ xa cách với người thân ẢNH: AFP

Bài đăng mới của Britney Spears được đưa ra chỉ vài ngày sau khi TMZ đưa tin rằng gia đình cô rất mong nữ ca sĩ sẽ về nhà đón lễ Tạ ơn năm nay. Nguồn tin của trang này cho biết ngôi sao nhạc pop đã được mời về nhà như thường lệ, một số người thân hy vọng cô thực sự trở về vì mọi chuyện "cuối cùng cũng đã ổn thỏa". Bên cạnh đó, Spears được cho là đã làm lành với em gái.