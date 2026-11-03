Britney Spears chỉ trích em gái và chồng cũ, đòi 'tìm gia đình mới'

Britney Spears gây xôn xao với bài đăng mới trên trang Instagram có hơn 41 triệu người theo dõi ẢNH: REUTERS

Trong bài đăng Instagram mới nhất, Britney Spears đăng tải bức ảnh Dakota Fanning giơ ngón tay giữa trong bộ phim Uptown Girls (2003) thay cho cơn tức giận, bức xúc của mình đối với em gái - Jamie Lynn Spears và chồng cũ - Kevin Federline. Nữ ca sĩ tố Jamie Lynn không cho mình bế cháu gái Ivey một lần nào trong suốt chuyến đi kéo dài 2 tuần đến Louisiana vào mùa dịch Covid-19. Bên cạnh đó, cô nhắc đến chồng cũ: "Kevin không cho tôi dùng nhà vệ sinh khi tôi đến đón các con ở nhà anh ta".

Giọng ca Toxic bày tỏ: "Họ khiến tôi cảm thấy mình như một nô lệ và làm đủ chuyện bí mật sau lưng tôi, trong khi tất cả những gì tôi làm chỉ là làm việc cho bố tôi". Ngôi sao 8X sau đó tuyên bố: "Tôi sẽ tìm một gia đình mới".

Bài đăng của Britney Spears nhanh chóng gây chú ý trên Instagram với hơn 330.000 lượt thích và hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Dân tình bàn tán sôi nổi về lý do khiến giọng ca 44 tuổi bức xúc đăng bài công khai, số khác đặt ra câu hỏi về tình trạng sức khỏe tinh thần hiện tại của nữ ca sĩ. Trong khi đó, phía Kevin Federline và Jamie Lynn giữ im lặng.

Ít giờ trước, Page Six tiết lộ một nguồn tin thân cận cho biết Jamie Lynn Spears và chồng cô - Jamie Watson không thực sự lo lắng về bài đăng kể trên vì nó sai sự thật.

Những mối quan hệ bất ổn của Britney Spears

Chị em Jamie Lynn Spears - Britney Spears không còn hòa hợp ẢNH: REUTERS

Liên quan đến mối quan hệ giữa Britney Spears và em gái Jamie Lynn Spears, cả hai đã lạnh nhạt, xa cách nhiều năm qua do vấn đề về quyền giám hộ và tài chính. Nữ ca sĩ 8X từng nói rằng cô cảm thấy bị gia đình (bao gồm cả Jamie Lynn) phản bội vì đã không giúp cô thoát khỏi quyền giám khổ hà khắc của cha ruột.

Mâu thuẫn giữa hai chị em nhà Spears căng thẳng hơn cả vào năm 2022, khi Jamie Lynn Spears quảng bá cuốn hồi ký Things I Should Have Said và mô tả hành vi của chị gái là "thất thường" và "hoang tưởng". Thời điểm đó, Britney Spears công khai chỉ trích em gái trên mạng, gọi Jamie Lynn là "một đứa trẻ ích kỷ" đồng thời gửi văn bản yêu cầu ngừng hành vi vi phạm thông qua đội ngũ luật sư riêng. Năm 2023, nữ ca sĩ tiếp tục tố em gái trục lợi từ danh tiếng và tài sản của gia đình.

Britney Spears và Kevin Federline thời còn bên nhau. Cặp đôi trải qua cuộc hôn nhân từ 2004 đến 2006, có hai con trai chung: Sean Preston (hiện 21 tuổi) và Jayden James (hiện 20 tuổi). Sau ly hôn, Federline được quyền nuôi con còn Spears gửi tiền cấp dưỡng ẢNH: AFP

Ngoài ra, bài đăng của Britney Spears diễn ra chỉ ít ngày sau khi truyền thông tiết lộ Kevin Federline đang đối mặt với một khoản nợ tín dụng lớn sau khi cựu vũ công này không còn nhận được khoản tiền cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng từ "công chúa nhạc pop" do hai con chung của họ đã trưởng thành. Điều này càng khiến dân tình tin rằng chồng cũ của Kevin Federline lâu nay phụ thuộc tài chính hoàn toàn vào vợ cũ suốt nhiều năm qua.

Năm ngoái, Kevin Federline đang gây chú ý với cuốn hồi ký hé mở nhiều thông tin về cuộc hôn nhân với Britney Spears với những hành vi thất thường, nguy hiểm của ngôi sao nhạc pop trong quá khứ. Những tiết lộ này góp phần tô đậm thêm hình ảnh Britney Spears - một người mẹ đầy bất ổn về tâm lý. Đáp lại, nữ ca sĩ cho biết việc liên tục bị chồng cũ thao túng tinh thần thực sự khiến cô tổn thương và mệt mỏi.