Broadcom đàm phán mua lại VMware với giá 61 tỉ USD

Theo Theverge, nếu việc Broadcom mua lại VMware thành công, đây sẽ là một trong những thương vụ mua lại công ty công nghệ lớn nhất từ trước đến nay, đứng sau thương vụ mua EMC trị giá 67 tỉ USD của Dell và thương vụ Microsoft mua lại Activision Blizzard với giá 68,7 tỉ USD đang chờ xử lý.

Broadcom được biết đến với hoạt động kinh doanh chip, thiết kế và sản xuất chất bán dẫn cho modem, Wi-Fi và chip Bluetooth trên nhiều thiết bị. Các thiết bị của Apple, Google… sử dụng chip Broadcom. Ngoài ra, nhiều thiết bị Wi-Fi hoặc Bluetooth trên thị trường hiện nay có thể được cung cấp bởi chip đến từ Broadcom.

Trong khi đó, VMware là công ty thuộc sở hữu của Dell trước khi được tách ra vào năm ngoái. Nếu sử dụng một máy ảo tại nơi làm việc trong thập kỷ qua, nhiều khả năng người dùng đang sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi VMware hoặc đối thủ cạnh tranh Citrix. Việc mua lại VMware được thực hiện nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh phần mềm của Broadcom.





Thương vụ VMware và Broadcom được đánh giá là một sự kết hợp mạnh mẽ, tập trung vào cơ sở hạ tầng doanh nghiệp và điện toán đám mây. Vào năm 2018, Broadcom đã mua lại CA Technologies - một nhà sản xuất phần mềm bảo mật và cơ sở dữ liệu - với giá 18,9 tỉ USD. Đến năm 2019, Broadcom thậm chí đã mua lại đơn vị bảo mật doanh nghiệp của Symantec với giá 10,7 tỉ USD trước khi bán lại cho Accenture với khoản tiền không được tiết lộ.

Trong trường hợp thương vụ thành công, Broadcom có kế hoạch đổi thương hiệu Broadcom Software Group của mình thành VMware, đồng thời kết hợp các dịch vụ cơ sở hạ tầng và phần mềm bảo mật hiện có như một phần của VMware. CEO Raghu Raghuram của VMware cho biết việc kết hợp tài sản và đội ngũ tài năng của VMware với danh mục phần mềm doanh nghiệp hiện có của Broadcom sẽ giúp tạo ra một doanh nghiệp phần mềm đáng chú ý.

Dự kiến, thương vụ Broadcom mua lại VMware sẽ kết thúc vào năm tài chính 2023 của Broadcom. Thương vụ này được hậu thuẫn bởi Michael Dell, người cùng với Silver Lake sở hữu khoảng 50% cổ phần tại VMware. Dĩ nhiên, điều này vẫn cần phải được thông qua bởi các cơ quan thẩm quyền. Trước đó, Broadcom đã thất bại trong việc mua lại nhà sản xuất chip Qualcomm với giá hơn 100 tỉ USD do bị chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump chặn lại với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.