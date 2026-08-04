Brodard giới thiệu bộ sưu tập bánh Trung thu 2026

Bộ sưu tập gồm 6 thiết kế, trong đó có 3 mẫu hộp 4 bánh Như Ý, 2 mẫu hộp 6 bánh Cát Tường và 1 mẫu hộp cao cấp Viên Mãn, hướng đến nhu cầu quà tặng cho gia đình, bạn bè, đối tác và doanh nghiệp.

Lấy cảm hứng từ giá trị đoàn viên trong văn hóa Á Đông, Brodard mong muốn mỗi hộp quà không chỉ là món quà mùa trăng mà còn là lời tri ân, lời chúc và sự gắn kết giữa những người thân yêu. Với hơn 75 năm phát triển, thương hiệu tiếp tục kết hợp kỹ nghệ làm bánh truyền thống cùng thiết kế hiện đại nhằm mang đến trải nghiệm trọn vẹn về hương vị và thẩm mỹ.

Bộ hộp Như Ý

Dòng Như Ý gồm ba phiên bản đỏ son, vàng kem và tím pastel

Phiên bản đỏ son lấy cảm hứng từ ánh trăng đoàn viên, hoa nở và hình ảnh thỏ ngọc, nổi bật với tông đỏ kết hợp các chi tiết ép kim. Trong khi đó, vàng kem và tím pastel mang phong cách nhẹ nhàng với họa tiết cành hoa, cánh chim và đường nét sơn thủy phương Đông. Điểm chung của hai phiên bản là sự kết hợp giữa công nghệ in và kỹ thuật thêu nổi trên bề mặt hộp, tạo hiệu ứng thị giác và cảm giác chạm khác biệt.

Mỗi hộp gồm bốn bánh nướng được chế tác từ nguyên liệu tuyển chọn, phù hợp làm quà tặng trong các dịp sum họp gia đình, tri ân khách hàng hoặc đối tác.

Bộ hộp Cát Tường

Dòng Cát Tường gồm hai phiên bản xanh mint và hồng phấn, cùng lấy cảm hứng từ thiên nhiên và mỹ thuật phương Đông

Phiên bản xanh mint sử dụng hình ảnh hoa nở, chim đậu và non nước trên nền xanh dịu, kết hợp kỹ thuật thêu nổi nhằm tạo chiều sâu cho thiết kế. Trong khi đó, phiên bản hồng phấn lấy cảm hứng từ hoa mẫu đơn – biểu tượng của cát tường và viên mãn – với các chi tiết ép kim, mang vẻ đẹp thanh lịch và mềm mại.

Bộ hộp Viên Mãn

Là dòng hộp cao cấp nhất trong bộ sưu tập, Viên Mãn sở hữu thiết kế dạng rương quà với tông xanh ngọc, kết hợp quai xách da và khóa kim loại mạ vàng. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa nở và chim về, hướng đến thông điệp về sự đủ đầy và gắn kết, phù hợp cho những món quà dành tặng người thân, đối tác và khách hàng.

20 hương vị, bổ sung 5 nhân bánh mới

Bên cạnh diện mạo mới, Brodard tiếp tục giới thiệu 20 hương vị bánh Trung thu gồm các dòng nhân mặn, ngọt và chay

Trong đó, 5 hương vị mới được bổ sung gồm: Thập cẩm ngũ nhân, thập cẩm ngũ cốc yến mạch nho, khoai môn chay, hạt sen trà xanh hạt chia và mocha hazelnut, mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng trong mùa Trung thu năm nay.

Với chủ đề "Trao vị trăng, gửi tâm tình", bộ sưu tập Trung thu 2026 của Brodard tiếp tục hướng đến việc kết nối giá trị truyền thống với ngôn ngữ thiết kế đương đại, mang đến những lựa chọn quà tặng dành cho mùa đoàn viên và những dịp gửi trao lời chúc ý nghĩa.