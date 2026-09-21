Brooklyn Beckham cùng vợ xây dựng đế chế mới, đối đầu thương hiệu của bố mẹ?

Theo truyền thông Anh, Brooklyn Beckham đang lên kế hoạch cùng vợ là nữ diễn viên Nicola Peltz xây dựng một đế chế kinh doanh riêng, có khả năng cạnh tranh với thương hiệu gia đình đã vô cùng thành công của David và Victoria Beckham.

Brooklyn Beckham được bố vợ chỉ cách làm giàu

Brooklyn Beckham hiện vẫn là tâm điểm của những bất đồng trong gia đình Beckham. Anh được cho là đã cắt đứt liên lạc với gia đình để tìm kiếm sự "bình yên". Hồi tháng 1, Brooklyn Beckham từng tuyên bố trên Instagram rằng bố mẹ đã tìm cách chia rẽ anh và Nicola Peltz.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz được cho là đang hướng tới việc xây dựng những dự án kinh doanh và sự nghiệp riêng để thoát khỏi cái bóng của gia đình Ảnh: AFP

Theo một báo cáo mới, Brooklyn Beckham đang được doanh nhân Nelson Peltz âm thầm hướng dẫn về kinh doanh. Con trai cả nhà Beckham được cho là đặt mục tiêu xây dựng sự nghiệp và khối tài sản thậm chí lớn hơn bố mẹ nổi tiếng. Victoria và David Beckham hiện sở hữu tổng tài sản khoảng 1,185 tỉ bảng Anh nhờ hàng loạt hoạt động kinh doanh và quảng cáo. Trong khi đó, tài sản của tỉ phú Nelson Peltz được ước tính ở mức 1,6 tỉ USD. Hiện tại, phần lớn thu nhập của Brooklyn Beckham đến từ thương hiệu tương ớt Cloud23 cùng các hợp đồng quảng cáo trên Instagram. Một nguồn tin tiết lộ: "Brooklyn đã nhận được lời khuyên từ bố của Nicola. Chính ông ấy là người cho rằng triển vọng tốt nhất của Brooklyn có lẽ nằm ở những sản phẩm tiêu dùng hằng ngày".

Nguồn tin nói thêm với The Sun rằng Brooklyn Beckham có thể tận dụng danh tiếng và tên tuổi của mình để kinh doanh những mặt hàng tiêu dùng đơn giản như tương ớt, những sản phẩm có khả năng bán với số lượng lớn và từng bước mở rộng danh mục. "Ông ấy nói với Brooklyn rằng mô hình này sẽ luôn tạo ra nguồn thu nhập. Đến một ngày, khi thương hiệu đã đủ độ nhận diện, việc phát triển một chuỗi nhà hàng sẽ trở thành bước đi hợp lý", nguồn tin cho biết.

Theo người này, Brooklyn Beckham rất nghiêm túc lắng nghe những lời khuyên từ bố vợ, đặc biệt trong bối cảnh anh không còn có thể tìm đến bố mẹ ruột để tham khảo ý kiến. Brooklyn Beckham tin rằng với sự hỗ trợ của Nelson Peltz, anh và bà xã có thể xây dựng một đế chế thậm chí còn lớn hơn những gì bố mẹ anh đã gây dựng. Con trai David Beckham cũng đang quyết tâm tạo dựng con đường sự nghiệp riêng nhằm chứng minh khả năng của bản thân sau khi rời xa thương hiệu và tên tuổi Beckham.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz vừa có khoảng thời gian ngắn quay lại châu Âu để nữ diễn viên nhận giải Rising Star tại Liên hoan phim Venice. Brooklyn Beckham công khai thể hiện sự ủng hộ với thành tích của vợ. Tuy nhiên, các nguồn tin nói với Daily Mail rằng giải thưởng này đã gây ra phản ứng không hài lòng từ một số người trong ngành.

Trước khi tập trung vào lĩnh vực ẩm thực, Brooklyn Beckham từng thử sức với nhiếp ảnh và xuất bản cuốn sách ảnh What I See năm 2017. Những năm gần đây, anh chuyển hướng rõ rệt sang kinh doanh và sáng tạo nội dung về ẩm thực. Brooklyn Beckham từng thực hiện chương trình Cookin' With Brooklyn, đồng sáng lập thương hiệu rượu sake WeSake và đến năm 2024 ra mắt thương hiệu tương ớt Cloud23. Forbes từng mô tả anh là một doanh nhân ẩm thực kiêm nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, trong khi The Guardian ghi nhận Cloud23 là bước tiến đáng chú ý của Brooklyn Beckham vào thị trường hàng tiêu dùng.